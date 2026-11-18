فرضت الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع (+90) نفسها عنواناً للإثارة، في الجولات السبع الماضية من دوري المحترفين، بعدما شهدت تسجيل 14 هدفاً قاتلاً من إجمالي 161 هدفاً، بنسبة بلغت 8.7%، لتؤكد أن المنافسة لا تعترف بالاستسلام حتى صافرة النهاية، وأن النقاط الثمينة قد تُحسم في الأنفاس الأخيرة من عمر المباريات.

وسجلت 11 نادياً، من أصل 14 فريقاً مشاركاً في المسابقة، حضورها في قائمة المستفيدين من أهداف الوقت بدل الضائع، التي تصدرها الجزيرة والعين والوصل، بعدما سجل كل منها هدفين عقب الدقيقة 90.

وجاءت الجولة الأولى الأكثر غزارة، على صعيد الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع، بإجمالي سبعة أهداف، بينما غابت أهداف (+90) عن الجولة الخامسة.

واستهل العين حملة الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين خارج أرضه على بني ياس بنتيجة (4-2)، بعدما نجح لاعبو «الزعيم» في تحويل الثواني الأخيرة إلى مسرح لتسجيل الأهداف الحاسمة، بتوقيع هدفيه الثالث والرابع في الدقيقتين 97 و100، عبر نجميه الحسين رحيمي وإليخاندرو روميرو.

بدوره، أكد الجزيرة انطلاقته المثالية بفوزه على حتا بثنائية نظيفة، بعدما سجل علي المعمري الهدف الثاني لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 93، بينما شهدت الجولة ذاتها مهرجاناً تهديفياً للوصل الذي اكتسح يونايتد (5-1)، واختتم أهدافه بتوقيع لاعبه سيرجيو بيريرا في الدقيقة 96.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 98 لتأكيد تفوقه على الظفرة وحسم المباراة بنتيجة (3-1)، بعدما سجل أجينير سوزا الهدف الثالث لـ«الملك». وعلى المنوال ذاته، حقق شباب الأهلي فوزاً عريضاً خارج أرضه على خورفكان (5-1)، واختتم أهدافه بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 92 عبر لاعبه ريكيلمي هيرنانديز روشا.

وفي المقابل، لم يكن هدف إبراهيم ديارا في الدقيقة 93 كافياً لإنقاذ الوحدة من الخسارة أمام ضيفه عجمان بنتيجة (2-3)، بعدما سجل لاعب «العنابي» الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الجولتان الثانية والثالثة تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع في كل منهما، بعدما انتزع عجمان انتصاراً صعباً على ضيفه حتا بنتيجة (4-3)، بفضل هدف وليد أزارو في الدقيقة 97، بينما استفاد يونايتد من الوقت بدل الضائع لتأكيد فوزه على كلباء (4-1)، بعدما سجل المهدي موهوب الهدف الرابع في الدقيقة 93.

وحلت الجولة الرابعة في المرتبة الثانية من حيث غزارة الأهداف المسجلة بعد الدقيقة 90، إذ شهدت ثلاثة أهداف كان أبرزها هدف أيمن رشوق في الدقيقة 96، والذي قاد حتا إلى انتصار ثمين خارج أرضه على بني ياس بهدف دون رد.

كما عزز الوصل والجزيرة انتصاريهما في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل ريناتو جونيور الهدف الخامس لـ«الإمبراطور» في الدقيقة 92، خلال الفوز على خورفكان (5-2)، بينما أضاف كريستيان أصلاني الهدف الثالث لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 91، خلال انتصار الجزيرة خارج أرضه على شباب الأهلي بنتيجة (3-1).

وانضم الظفرة وكلباء إلى قائمة الأندية التي استفادت من الأهداف المسجلة في الثواني الأخيرة، بعدما أكد الظفرة انتصاره على يونايتد (5-1) في الجولة السادسة، بتسجيل لاعبه أريسلسون جالفاو الهدف الخامس في الدقيقة 91، قبل أن يقع الفريق نفسه ضحية اللحظات القاتلة، بخسارته أمام ضيفه كلباء (1-3)، في مباراة سجل خلالها أنتونيو جونيور الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 96.

وعلى صعيد الترتيب العام، يظل الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في دوري الموسم الحالي، بعدما اعتلى الصدارة برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الشارقة، بينما يحتل حامل اللقب العين المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الثلاثي الوصل وشباب الأهلي والوحدة.

أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف بعد الدقيقة 90

الجزيرة: (هدفان) من إجمالي 15 هدفاً

العين: (هدفان) من إجمالي 12 هدفاً

الوصل: (هدفان) من إجمالي 18 هدفاً

الوحدة: (هدف) من إجمالي 9 أهداف

الشارقة: (هدف) من إجمالي 15 هدفاً

شباب الأهلي: (هدف) من إجمالي 12

عجمان: (هدف) من إجمالي 13 هدفاً

يونايتد: (هدف) من إجمالي 14 هدفاً

حتا: (هدف) من إجمالي 6 أهداف

الظفرة: (هدف) من إجمالي 9 أهداف

كلباء: (هدف) من إجمالي 11 هدفاً

. 8.7 % من إجمالي الأهداف سُجلت بعد الدقيقة 90.