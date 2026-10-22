خلفاً للمدرب جلبوت.. البطائح يتعاقد مع سعيد شحيت

أعلنت شركة نادي البطائح لكرة القدم التعاقد مع المدرب سعيد شحيت، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب المواطن محمد جلبوت، الذي انتهت مهامه مع الفريق.

ويعود شحيت إلى تدريب البطائح مجدداً، بعدما سبق له تولي المهمة في عام 2023، عندما كان الفريق يشارك في دوري المحترفين، ليخوض تجربة جديدة مع النادي، يتطلع من خلالها إلى تحسين النتائج وتعزيز موقع الفريق في جدول الترتيب.

وتمنت شركة كرة القدم التوفيق والنجاح للمدرب الجديد في مهمته، معربة عن أملها في أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل البطائح حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 10 نقاط، بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام فورت فيرتوس بنتيجة 2-3.