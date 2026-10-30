«دبي هاربر» للقوارب الشراعية 43 قدماً ينطلق غداً

ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، غداً، سباق «دبي هاربر» للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي يمثل الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة ضمن الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وسط إقبال متزايد من النواخذة والملاك على التسجيل والمشاركة، وتوقعات بمنافسة مفتوحة على اللقب، في ظل المستويات التي ظهر بها المشاركون في الجولة الأولى.

ويواصل النادي استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في السباق، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به سباقات القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، باعتبارها واحدة من أبرز فئات السباقات التراثية في أجندة النادي، وما تشهده من تنافس قوي بين نخبة النواخذة والبحارة من مختلف أنحاء الدولة.

ومن المقرر عقد الاجتماع التنويري للسباق اليوم، لتعميم التعليمات والتحديثات المرتبطة بالمسار في بحر دبي، على أن يُحدد الموعد النهائي لانطلاق السباق في ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعة الرياح واتجاهها، بما يضمن توفير أفضل الظروف الممكنة للمشاركين، وإقامة المنافسات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتأتي الجولة الثانية بعد النجاح الذي شهدته الجولة الافتتاحية للموسم، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، ودورها في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

من جهته، أكد مدير إدارة الأنشطة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن الإقبال على التسجيل يعكس ارتباط مجتمع الرياضات البحرية بالسباقات التراثية، وقال: «يسعدنا أن نلمس هذا الاهتمام المتواصل بالمشاركة في سباقات القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، التي تمثل جزءاً مهماً من هوية الرياضات البحرية الإماراتية، ونترقب منافسة قوية في الجولة الثانية، ونعمل على توفير جميع المتطلبات التنظيمية والفنية التي تضمن نجاح السباق وسلامة المشاركين».