العربي يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى بثلاثية في شباك الاتفاق

استعاد فريق العربي صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأنهى سلسلة نتائجه السلبية، بعدما عاد إلى سكة الانتصارات عقب جولتين، بفوزه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير في دبي اليوم السبت.

وفرض العربي أفضليته في الشوط الثاني، بعدما افتتح البرازيلي ريجيكس جياكومين التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يعزز مواطنه ويسلي براغا تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 64، فيما عاد جياكومين ليختتم الثلاثية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 19 نقطة، ليستعيد المركز الأول، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية، تعادل غلف يونايتد مع ضيفه دبا الحصن بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الرئيسي بفندق ومنتجع جبل علي في دبي.

وافتتح غلف يونايتد التسجيل في الدقيقة 22 بهدف عكسي سجله لاعب دبا الحصن أحمد العفاد بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك أحمد نبيل التعادل لدبا الحصن في الدقيقة 34. وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد البرازيلي فرناندو لوكاس مارتينيز التقدم لغلف يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45، إلا أن السنغالي أليونا ندور أدرك التعادل لدبا الحصن في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة، رفع دبا الحصن رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما وصل رصيد غلف يونايتد إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.