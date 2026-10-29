بفارق 26 نقطة.. شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن دوري السلة بالفوز على الجزيرة

افتتح فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام، بانتصارٍ عريض على حساب مضيفه الجزيرة جاء بفارق 26 نقطة وبنتيجة (91-64)، اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

وكان الجزيرة قد تقدم في الربع الأول بنتيجة (18-16)، غير أن نجح شباب الأهلي سريعاً في استعادة اتزانه وبسط هيمنته على باقي مراحل المباراة وحسم نتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-18 و20-19 و28-14).

وتستكمل الجولة يوم غدٍ الجمعة بلقائي الشارقة ومضيف الوصل، وحلول النصر ضيفاً على الوحدة، في مواجهتين يطلب خلالها كل من الشارقة والوصل والنصر الانتصار الثاني عقب نجاح الفرق الثلاثة في تحقيق الفوز بالجولة الافتتاحية وجاء للنصر على حساب الجزيرة (107-87)، وللشارقة على الوحدة (89-83)، والوصل على البطائح (90-87) في جولة شهدت خضوع شباب الأهلي لمرحلة الراحة.