سانشيز: كلباء يتطلع لتصحيح المسار أمام عجمان

أكد مدرب كلباء، الإسباني فيكتور سانشيز، أن مواجهة عجمان، المقررة بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، لن تكون سهلة، مشيراً إلى قوة المنافس وتنظيمه، ومؤكداً أن فريقه يسعى إلى استثمار المرحلة الحالية لتطوير مستواه وتحقيق النتائج المطلوبة.

ويحتل كلباء المركز الـ12 برصيد نقطة واحدة، حصدها من التعادل مع النصر، مقابل ثلاث خسائر أمام الوصل ويونايتد والعين، ما يجعل مواجهة عجمان مهمة في مساعي الفريق لتصحيح مساره والعودة إلى طريق الانتصارات.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحافي: «عجمان فريق قوي ومنظم، والمباراة ستكون صعبة، لكننا نعمل باستمرار على تطوير أداء كلباء، رغم عدم تحقيق النتائج التي كنا نطمح إليها في بداية الموسم».

وأضاف: «نركز على بناء شخصية قوية للفريق، والاستفادة من الظروف الحالية لتطوير اللاعبين وتصحيح الأخطاء، كما نحتاج إلى تحسين اللمسة الأخيرة وزيادة الفاعلية الهجومية، خصوصاً أن مستوانا الدفاعي جيد، ونسعى إلى تقليل الأخطاء التي قد تكلفنا الكثير».

وشدد المدرب الإسباني على أن كلباء سيدخل المواجهة بطموح تحقيق النقاط الثلاث، مؤكداً أهمية مواصلة التطور وتقديم أداء قوي يعكس العمل الذي يقوم به الفريق خلال الفترة الحالية.

من جانبه، أكد لاعب كلباء، المالي إبراهيم سيسيه، أن فريقه يدرك صعوبة مواجهة عجمان، لكنه يتطلع إلى تحقيق الفوز، وقال: «مواجهة عجمان لن تكون سهلة، وهدفنا الحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «نحتاج إلى دعم جماهيرنا، وعلينا بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق الفوز. الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، ورغم أن البداية لم تكن مثالية، فإننا نسعى إلى تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات».