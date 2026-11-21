أكد مدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين، أن فريقه كان محظوظاً بتسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه خورفكان (1-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، مبيناً في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه لا يعرف ما إذا كان فريقه محظوظاً بإدراك التعادل في الوقت القاتل، أم غير محظوظ لعدم تمكنه من تحقيق الفوز، بعدما أهدر لاعبيه عدداً كبيراً من الفرص السانحة للتسجيل والتي كانت كفيلة بحسم المباراة لمصلحة الجزيرة».

وأضاف: «كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، وقد أتيحت لنا أكثر من 10 فرص واضحة للتسجيل، وبحسب الإحصائيات التي أبلغني بها زملائي، فقد سددنا 26 كرة خلال المباراة، لكننا افتقدنا الفاعلية الهجومية المطلوبة، ولم ننجح في استثمار الفرص».

وأشار إلى أن هدف التعادل جاء من هجمة صعبة، في الوقت الذي أهدر فيه الفريق فرصاً أخرى كانت أسهل بكثير، مؤكداً أن الجزيرة لا يزال في مرحلة البناء والتكوين، ويحتاج إلى معالجة العديد من الجوانب الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالحلول الهجومية والقدرة على تعويض بعض اللاعبين في مواقف معينة.

وتطرق كوزمين إلى إيقاع المباراة، موضحاً أن كثرة التوقفات وإضاعة الوقت أثرت في انسيابية اللعب، وجعلت من الصعب المحافظة على نسق فني مستمر طوال اللقاء.

وأبدى مدرب الجزيرة استغرابه من إسناد إدارة المباراة إلى الحكم نفسه الذي أدار لقاء فريقه السابق خارج أرضه أمام كلباء، قائلاً: «لم أفهم سبب اختيار الحكم نفسه لإدارة مباراتين متتاليتين للجزيرة خارج أرضه، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها المباراة السابقة».

وشدد كوزمين على أن حديثه لا يعني تحميل الحكم مسؤولية التعادل أو الاعتراض على قراراته، وإنما الاستغراب من آلية اختيار الحكم، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن النتيجة.

واكمل: «لا أبحث عن أعذار أو مبررات، والحكم ليس السبب في تعادلنا، فأنا من يتحمل المسؤولية عن النتيجة، وعن أي نتائج سلبية يحققها الفريق».