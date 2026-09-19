كلباء يفتتح مشواره في كأس رابطة المحترفين بالفوز على خورفكان

حقق فريق كلباء انتصاره الأول على ملعبه في الموسم الحالي، بعدما تغلب على ضيفه خورفكان بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس المحترفين، ليحصد «النمور» أول ثلاث نقاط في المسابقة.

وسجل كلباء هدفه الأول عن طريق السويدي سامان قدوس، الذي أكمل كرة عرضية وصلته من مروان فهد الوطني، وسددها قوية في الشباك، معلنًا تقدم «النمور» في الدقيقة (37).

وألغى حكم المباراة محمد المازمي هدفًا سجله خورفكان عن طريق البرتغالي إيلتون فيليبي في الدقيقة (43)، بداعي التسلل.

وعاد فيليبي ليسجل هدف التعادل لخورفكان في الدقيقة (59)، مستفيدًا من كرة وصلته على خط المرمى من الكولومبي جونيور فليمينز، ليكملها في الشباك.

وواصل كلباء ضغطه الهجومي، وتمكن من تسجيل هدفه الثاني عن طريق الإيراني أحمد نوراللهي في الدقيقة (84)، برأسية قوية، مستفيدًا من كرة عرضية وصلته من وليد راشد، ليمنح فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث.