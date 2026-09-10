الوصل يوقف انتصارات العين بتعادل مثير 2-2

أوقف الوصل سلسلة انتصارات العين، التي امتدت إلى 14 فوزاً متتالياً في دوري المحترفين، بعدما فرض عليه التعادل 2-2، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وكان العين البادئ بالتسجيل عن طريق عبدالكريم تراوري، الذي أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت إلى يمين الحارس، في الدقيقة 33.

ولم يتأخر الوصل كثيراً في الرد، إذ احتاج إلى خمس دقائق فقط لإدراك التعادل، بعدما أرسل سياكا سيديبي تمريرة متقنة إلى نيكولاس خيمنيز، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها نحو المرمى، قبل أن يفشل الحارس خالد عيسى في إبعادها، لتستقر في الشباك في الدقيقة 38.

وأكمل الوصل عودته القوية، ومنحه مهدي طارمي هدف التقدم في الدقيقة 53، بعدما ارتقى لعرضية سيرجينيو وحولها بضربة رأس قوية إلى الزاوية اليسرى العليا لمرمى العين.

وتمكن فالنتين لازارو من إدراك التعادل للعين في الدقيقة 82، بعدما تابع عرضية يحيى بن خالق، وحولها بضربة رأس إلى الشباك.

وجاء الشوط الأول حماسياً من الفريقين، إذ تبادل الطرفان المحاولات الهجومية، إلا أن العين افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، بينما بدا الوصل أكثر فاعلية في استغلال الفرص، وكاد سيرجينيو أن يفتتح التسجيل للوصل في الدقيقة 19 من فرصة قريبة، لكنه لم يحسن استغلالها.

وفي الشوط الثاني، استغل الوصل حالة التراجع التي كان عليها لاعبو العين في البداية، ليتمكن من تسجيل هدف التقدم، قبل أن يتراجع إلى مناطقه الخلفية لمواجهة سلسلة الهجمات المتتالية من «الزعيم»، لكنه فشل في النهاية في الحفاظ على تقدمه.

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 13 نقطة، متساوياً مع الجزيرة في صدارة الترتيب، فيما رفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الرابع مؤقتاً.