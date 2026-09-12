بيرلو

وصف متابعون لدوري المحترفين رؤية فريق يونايتد، بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، بأنها يمكن أن تكون نموذجاً مثالياً للأندية الصاعدة مستقبلاً، بأن تستثمر البداية القوية لجمع النقاط مبكراً، وبما يعزز فرصة الثبات بدوري المحترفين.

أهداف

أكد خبير دولي مختص بفرق المراحل السنية أن عدم معالجة الأندية لظاهرة تعرّض بعض فرقها للخسارة بأهداف غزيرة قد ينعكس سلباً على اللاعبين الصغار نفسياً وفنياً، ويؤثر في تطورهم وثقتهم بأنفسهم، مطالباً بوضع حلول تربوية وفنية للحد منها.

مركز

أكد هداف في دوري المحترفين أن تغيير مركزه من قبل مدربه الأجنبي، ووضعه في مركز لا يجيده كثيراً، أثر في مستواه الفني، وانعكس على نتائج الفريق، مشيراً إلى أنه لا يستطيع مفاتحة المدرب حرصاً على استمراره أساسياً.

رخصة

استغربت إدارة نادٍ في دوري المحترفين استقدام المدرب الأجنبي مدرباً للياقة البدنية للعمل ضمن جهازه الفني، ظهر لاحقاً عدم امتلاكه الرخصة التي تسمح له بتدريب الفريق الأول، فيما لم يستطع المدربان توضيح الأسباب، قبل الاستغناء عنه بتكاليف مالية كبيرة.

مستويات

يتساءل جمهور أحد أندية المحترفين عن سر تألق لاعبي ناديهم بعد أن ينتقلوا للعب في أندية أخرى، إذ يظهرون بمستويات لافتة، وأفضل مما كانوا عليه مع فريقهم، ما يطرح تساؤلاً: هل المشكلة تكمن في اللاعب أم في البيئة التي لم تساعده على إبراز قدراته؟