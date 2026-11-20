أكد مدرب كلباء، الإسباني فيكتور سانشيز، أن خسارة فريقه أمام الشارقة 3-1، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، اليوم الجمعة، لا تعكس حقيقة الأداء الذي قدمه لاعبوه، مشيراً إلى أن المباراة كانت أكثر تكافؤاً مما أظهرته النتيجة النهائية.

وقال فيكتور، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، خصوصاً أنها مباراة ديربي، لكننا كنا نداً قوياً للشارقة، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، رغم استقبال هدف من ركلة حرة».

وأضاف: «نجحنا في الاستحواذ على الكرة والضغط على المنافس، وصنعنا فرصاً للتسجيل، أبرزها كرة رأسية للتركي كوراي غونتر من ركلة ركنية، تعرض خلالها للمسك من ذراعه، إلى جانب انفراد للبرازيلي كارلوس بحارس المرمى، وعدد من الكرات العرضية التي لم نستثمرها».

وأوضح أن كلباء حاول زيادة الضغط الهجومي في الشوط الثاني لإدراك التعادل، ونجح في صناعة عدد من الفرص، لكن الشارقة استغل المساحات الناتجة عن الاندفاع الهجومي وسجل الهدف الثاني.

وتابع: «حاولنا من خلال التبديلات إشراك لاعبين أكثر جاهزية بدنياً لزيادة الفاعلية الهجومية، لكن الأداء تراجع بدلاً من أن يتحسن، واستغل الشارقة ذلك لتسجيل الهدفين الثاني والثالث».

وأكد أن الجهاز الفني سيعمل خلال الأيام المقبلة على معالجة الأخطاء واستعادة جاهزية اللاعبين المصابين، استعداداً للمباراة المقبلة.

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد كلباء عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وختم قائلاً: «النتيجة مؤلمة، لكننا لن نتوقف عندها، وسنواصل العمل من أجل العودة بصورة أقوى وتحسين نتائج الفريق».