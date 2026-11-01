الذيد يهزم العربي «المتصدر» في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

حقق فريق الذيد فوزاً مهماً على مضيفه العربي «المتصدر» بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي الذيد، العُماني فارس هلال في الدقيقة 28، والإيراني السيد بوريان ميرائي في الدقيقة 40، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العربي عند 16 نقطة لكنه بقي في الصدارة رغم تلقيه خسارته الثانية على التوالي هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، فاز بالم سيتي على البطائح بهدف دون مقابل، سجله الفرنسي موسى ماريغا في الدقيقة 16، ليرفع بالم سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد البطائح عند ثماني نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وفي ختام مباريات الجولة، تعادل فورت فيرتوس والعروبة بهدف لكل منهما، إذ تقدم العروبة عن طريق الكاميروني بير كوندي في الدقيقة 24، وأدرك الإيفواري مارك دي زاهي التعادل لفورت فيرتوس في الدقيقة 45+1، ليرفع فورت فيرتوس رصيده إلى 13 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس.