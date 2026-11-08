العروبة يتقدم إلى المركز الرابع.. والفجيرة يهزم البطائح في دوري «الأولى»

فاز العروبة على ضيفه بالم سيتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بالم سيتي عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وسجل هدفي العروبة المقدوني شيفيت شيفيتي (68)، والبرازيلي ويلسولدي أوليفيرا (78)، فيما شهدت المباراة طرد لاعب بالم سيتي النيجيري أديبا جيمس (84).

وفي مباراة ثانية، فاز الفجيرة على مضيفه البطائح بهدفين مقابل هدف، سجلهما البولندي باتريك دانيال (71)، والفرنسي ساندر بنبشير (81)، فيما سجل للبطائح الفرنسي سيكو ليجا (86).

وبهذه النتيجة، رفع الفجيرة رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد البطائح عند ثماني نقاط في المركز الـ12.