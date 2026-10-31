الحمرية يحرم غلف يونايتد الفوز.. والجزيرة الحمراء يتجاوز الاتفاق في دوري «الأولى»

تعادل الحمرية مع غلف يونايتد (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بينما فاز الجزيرة الحمراء على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد.

وفرّط غلف يونايتد، الذي يقوده المدرب الإسباني أندريس إنييستا، في فرصة الفوز بعدما تقدم بهدف سجله البرازيلي ويبيرتي كريستيانو سيلفا في الدقيقة (18)، قبل أن يدرك الحمرية التعادل في الدقيقة (85)، ويحصد نقطة رفعت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، مقابل سبع نقاط لغلف يونايتد في المركز الـ13.

وفي المباراة الثانية، قاد الكاميروني كيفين سونا فريق الجزيرة الحمراء للفوز على الاتفاق، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (33)، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى تسع نقاط في المركز الـ11، بينما تجمّد رصيد الاتفاق عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وتُختتم منافسات الجولة مساء غد بثلاث مواجهات، تجمع فورت فيرتوس مع العروبة، وبالم سيتي مع البطائح، والعربي مع الذيد.



