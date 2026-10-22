شباب الأهلي والعين.. قمة لا تقبل التعويض

تتصدر مواجهة شباب الأهلي والعين، حامل اللقب، انطلاقة مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة اليوم، في قمة مبكرة، يهدد الخروجُ أحلامَ أحد الطرفين في مواصلة المشوار نحو اللقب، بينما يستقبل الجزيرة، وصيف النسخة الماضية، ضيفه عجمان، ويخوض الوصل اختباراً قوياً أمام كلباء.

شباب الأهلي - العين

تتجدد المواجهة بين شباب الأهلي وضيفه العين، في الساعة الثامنة مساءً على استاد راشد في دبي، بعد أقل من أسبوع على لقائهما في الجولة السادسة من دوري المحترفين، الذي انتهى بفوز «فرسان دبي» بهدفين دون رد، غير أن حسابات مواجهة اليوم تختلف، إذ سيودّع أحد الفريقين سباق المنافسة على اللقب مبكراً، فيما يواصل الآخر مشواره نحو منصة التتويج، ويدخل شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 11 لقباً، المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب تفوقه على العين في لقاء الدوري، في وقت يتطلع إلى استثمار هذه الأفضلية لمواصلة مشواره في البطولة، واستعادة اللقب.

ويدرك «فرسان دبي» أن تجاوز العين سيمثل خطوة مهمة في طريق المنافسة، لكنه يدرك أيضاً أن مواجهة بحجم هذه القمة لا تحسمها نتائج اللقاءات السابقة وحدها، وإن كان منافسه يدخل المباراة تحت ضغط ضرورة تصحيح المسار وتفادي الخروج المبكر.

في المقابل، يجد العين نفسه أمام اختبار صعب، إذ يعود إلى الملعب ذاته في غضون أقل من أسبوع، واضعاً نصب عينيه تفادي خسارة جديدة أمام منافسه، من شأنها إنهاء مشواره في البطولة مبكراً، وتعقيد مساعيه للدفاع عن اللقب.

الجزيرة - عجمان

يستقبل الجزيرة، وصيف النسخة الماضية، ضيفه عجمان، في الساعة الخامسة مساءً، على استاد محمد بن زايد، في مواجهة يتطلع خلالها أصحاب الأرض إلى استعادة حضورهم في البطولة، فيما يأمل الضيوف مواصلة مشوارهم وتحقيق نتيجة تمنحهم فرصة التقدم نحو الأدوار المتقدمة.

ويبحث الجزيرة، الغائب عن منصة التتويج بكأس رئيس الدولة منذ 10 سنوات، عن بداية إيجابية في المسابقة، بعدما خسر نهائي الموسم الماضي أمام العين على الملعب ذاته.

وشهد الفريق تغييرات جذرية منذ ذلك النهائي، أبرزها الاستعانة بالمدرب الروماني، أولاريو كوزمين، المعروف بقدرته على المنافسة في بطولات الكؤوس.

ويطمح الجزيرة إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة عجمان، وتأكيد رغبته في العودة إلى المنافسة على اللقب، خصوصاً أن مباريات خروج المغلوب لا تمنح الفرق فرصة لتعويض التعثر.

أما عجمان، الذي سبق له التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه خلال موسم 1983-1984، فيسعى إلى مواصلة بدايته القوية هذا الموسم، بعدما قدم مستويات جيدة في كأس رابطة المحترفين ودوري أبطال الخليج للأندية، إلى جانب ظهوره بمستويات فوق المتوسطة في دوري المحترفين.

الوصل - كلباء

يستقبل الوصل ضيفه كلباء، الساعة الخامسة مساءً، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان إلى حجز بطاقة التأهل ومواصلة المشوار في البطولة، وإن اختلفت ظروفهما ونتائجهما في المسابقات الأخرى هذا الموسم.

ويعيش الوصل موسماً متباين النتائج، فبينما يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين خلف الجزيرة، ويتصدر كأس رابطة المحترفين، يعاني في دوري أبطال آسيا، حيث يتذيل ترتيب مجموعته، ما يجعل كأس رئيس الدولة فرصة مهمة لمواصلة المنافسة على لقب محلي.

ويخوض «الإمبراطور»، المتوج بلقب كأس رئيس الدولة في نسخة 2023-2024، المواجهة بطموح مواصلة مشواره في البطولة، وتجاوز آثار نتائجه القارية، مستفيداً من حضوره في المنافسات المحلية.

في المقابل، يبحث كلباء عن فرصة لتصحيح مساره عبر بوابة الكأس، بعدما واجه صعوبات في دوري المحترفين، يحتل معها المركز الـ11 برصيد خمس نقاط، فيما يأتي في المركز الثامن بكأس رابطة المحترفين برصيد أربع نقاط.

ولم يسبق لكلباء التتويج بلقب الكأس، ما يمنح المواجهة أهمية إضافية للفريق الذي يتطلع إلى مواصلة مشواره في المسابقة، خصوصاً أن الفرصة في تحقيق مفاجأة في الكأس تبدو أوفر حظاً مقارنة بالدوري وكأس المحترفين.