قمة مبكرة تجمع شباب الأهلي والعين في ثمن نهائي «الكأس»

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي أُجريت أمس في أبوظبي، عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع شباب الأهلي مع العين حامل اللقب، على استاد راشد بدبي، في قمة مبكرة تفرض خروج أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب من الدور الأول.

وتُعد مواجهة شباب الأهلي والعين الأبرز في قرعة دور الـ16، بالنظر إلى التاريخ الكبير للفريقين في البطولة، إذ يتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس رئيس الدولة برصيد 11 لقباً، فيما يمتلك العين ثمانية ألقاب، ويدخل النسخة الجديدة بطموح المحافظة على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي، ليكون الفريقان أمام اختبار صعب ومبكر في مشوارهما نحو أغلى الكؤوس.

وشهدت القرعة مواجهات أخرى قوية، إذ يستضيف الوصل فريق كلباء، ويلتقي الشارقة مع العروبة على ملعب الشارقة، فيما يستضيف حتا فريق يونايتد، ويواجه الفجيرة ضيفه الوحدة، ويلتقي خورفكان مع الظفرة، والنصر مع بني ياس على ملعب النصر، بينما يستضيف الجزيرة فريق عجمان.

وأُعلن خلال مراسم القرعة عن اختيار استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لاستضافة المباراة النهائية للبطولة، التي تحظى بمكانة خاصة في كرة القدم الإماراتية، وسط تطلعات الأندية المشاركة للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

وتُقام منافسات كأس رئيس الدولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، إذ حددت قرعة دور الـ16 المواجهات والفريق المستضيف لكل مباراة، فيما تُقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة، ومن مباراة واحدة أيضاً، دون اعتماد نظام الذهاب والإياب.

وتنصّ لائحة البطولة على إجراء قرعة مستقلة لتحديد مواجهات كل دور، باستثناء المباراة النهائية، ما يعني أن الفرق المتأهلة من دور الـ16 ستنتظر قرعة جديدة للتعرف إلى منافسيها في الدور ربع النهائي.

وتحمل البطولة تاريخاً حافلاً بالمنافسات والإنجازات، منذ انطلاق نسختها الأولى موسم 1974-1975، ويأتي شباب الأهلي في صدارة الأندية الأكثر تتويجاً برصيد 11 لقباً، يليه الشارقة بـ10 ألقاب، ثم العين بثمانية ألقاب.

كوزمين: خروج العين أو شباب الأهلي مبكراً «سوء حظ»

وصف مدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين، المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والعين في دور الـ16، بأنها مواجهة قوية كان من الأفضل أن تأتي في مرحلة متقدمة من البطولة، معتبراً أن خروج أحد الفريقين مبكراً يُمثل سوء حظ، في ظل امتلاكهما الإمكانات التي تؤهلهما للمنافسة على اللقب.

وأكد كوزمين لـ«الإمارات اليوم» أن كأس رئيس الدولة من البطولات القوية التي لا تعترف بالفروق بين الفرق، مشدداً على أن الجزيرة يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن هدفه دائماً تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة، دون الانشغال بالتفكير في الأدوار التالية أو وضع أهداف بعيدة المدى.

من جانبه، أكد مدرب بني ياس، حسن العبدولي، أن مواجهة النصر ستكون متكافئة بنسبة 50% لكل فريق، مشيراً إلى أن مباريات الكأس تختلف تماماً عن منافسات الدوري، ولا يمكن الاعتماد على نتائج الفرق في المسابقة المحلية لتحديد فرصها في التأهل.

بدوره، أكد مدير فريق يونايتد، محمد قاسم، أن فريقه يطمح إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي، عندما بلغ الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول مجدداً إلى الأدوار النهائية، والمنافسة على بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

من جهته، أكد إداري فريق عجمان، محمد حسين، أن مواجهة الجزيرة للعام الثاني على التوالي في البطولة تمثل تحدياً جديداً، مشدداً على أن فريقه يدخل المنافسات بطموح الفوز والتقدم إلى الأدوار النهائية.

مباريات دور الـ 16 لمسابقة «الكأس»

الوصل × كلباء

الشارقة × العروبة

حتا × يونايتد

الفجيرة × الوحدة

خورفكان × الظفرة

النصر × بني ياس

الجزيرة × عجمان

شباب الأهلي × العين