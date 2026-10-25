7 أندية إماراتية تستأنف مشوارها الخارجي بطموحات الصدارة ورغبة التعويض

تعود الأندية الإماراتية السبعة، التي تمثل نصف أندية دوري المحترفين، إلى المنافسات الآسيوية والخليجية بطموحات تتوزع بين تثبيت الصدارة، مدفوعة بزخم التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لدى بعضها، ورغبة في التعويض وتجاوز آثار الخروج لدى أخرى.

أبطال آسيا للنخبة

يستقبل العين ضيفه تراكتور الإيراني في الثامنة مساء غدٍ الاثنين على استاد هزاع بن زايد، متطلعاً إلى تعزيز صدارته ومواصلة انطلاقته المثالية، بعدما حصد ست نقاط من انتصارين، واستعاد توازنه عقب خسارتين متتاليتين أمام شباب الأهلي محلياً.

وودّع «الزعيم» كأس رئيس الدولة بخسارته 2-3، قبل أن يتعثر أمام المنافس ذاته صفر-2 في دوري المحترفين، ما يمنح المواجهة القارية أهمية إضافية لاستعادة الثقة والعودة إلى الانتصارات.

وفي اليوم ذاته، يحل الوصل ضيفاً على النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب «الأول بارك»، في اختبار صعب بحثاً عن أولى نقاطه الآسيوية.

ويخوض «الإمبراطور» اللقاء بطموح نقل تألقه المحلي إلى الساحة القارية، إذ تأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على كلباء، ويتصدر كأس الرابطة، ويلاحق قمة دوري المحترفين بفارق نقطة واحدة، لكنه استهل مشواره الآسيوي بخسارتين أمام القادسية والأهلي السعوديين، ليصبح تصحيح المسار عنوان مواجهته المقبلة.

ويستضيف شباب الأهلي نظيره الاستقلال الإيراني في الثامنة مساء الثلاثاء على استاد راشد، سعياً إلى استثمار دفعة فوزه على العين مرتين خلال خمسة أيام، وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ويحتل «فرسان دبي» المركز الرابع برصيد ست نقاط، متساوياً مع العين والاستقلال الإيراني والهلال السعودي، ما يضاعف أهمية المواجهة في سباق الصدارة الآسيوية.

أبطال آسيا 2

يتطلع الجزيرة إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية عندما يستقبل المحرق البحريني في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد محمد بن زايد، بعدما جمع أربع نقاط من فوز وتعادل.

ويدخل «فخر أبوظبي» المواجهة مدفوعاً بتأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، إثر فوزه على عجمان بهدف دون رد، آملاً في مواصلة نتائجه الإيجابية قارياً وتوسيع الفارق مع منافسيه.

وفي اليوم ذاته، يحل الوحدة ضيفاً على الخالدية البحريني في التاسعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات على استاد البحرين الوطني، بحثاً عن انتصاره الثالث توالياً في البطولة.

ويتصدر «العنابي» المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من انتصارين، ويسعى إلى الحفاظ على العلامة الكاملة، مستفيداً من دفعة تأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الفجيرة، لمواصلة تقدمه على الجبهتين المحلية والقارية.

أبطال الخليج للأندية

يحل عجمان ضيفاً على كاظمة الكويتي في السادسة من مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات على استاد الصداقة والسلام، بحثاً عن فوزه الثاني، بعدما افتتح مشواره بانتصار مثير على أربيل العراقي بنتيجة 5-4.

ويحتل «البرتقالي» المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف الاتفاق السعودي، ويتطلع إلى مواصلة مطاردة الصدارة وتجاوز خروجه من كأس رئيس الدولة، إثر خسارته أمام الجزيرة صفر-1.

ويختتم النصر مواجهات الأندية الإماراتية في الجولة بلقاء مضيفه الزوراء العراقي في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء بتوقيت الإمارات على ملعب الزوراء، سعياً إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية.

ويملك «العميد» ثلاث نقاط في قمة مجموعته، ويطمح إلى انتصار جديد يدعم موقعه ويمنحه دفعة معنوية بعد خروجه من كأس رئيس الدولة أمام بني ياس، ليواصل مشواره الخليجي نحو الأدوار المقبلة.

• العين ودَّع كأس رئيس الدولة، ما يمنح مواجهته أمام تراكتور أهمية إضافية لاستعادة الثقة والعودة إلى الانتصارات.