العين في اختبار «القوة الجوية».. وغموض موقف جياكوماكيس

يخوض العين اختباراً قوياً عندما يحل ضيفاً على القوة الجوية العراقي، في الساعة 10:15 من مساء اليوم، على استاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وسط غموض يحيط بموقف مهاجمه اليوناني، جورجيوس جياكوماكيس، ومدى إمكانية مشاركته في المباراة.

وكان جياكوماكيس قد غادر، الأسبوع الماضي، إلى بلاده لتجديد جواز سفره، تمهيداً لاستكمال إجراءات دخوله إلى العراق، وهو ما كشفته «الإمارات اليوم» في وقت سابق، موضحة أن هذه الإجراءات وراء غيابه عن مواجهة كلباء في كأس رابطة المحترفين.

كما غاب المهاجم عن المران الرئيس للفريق الذي أقيم، أول من أمس، في العين، ولم يلتحق بالبعثة التي غادرت أمس إلى العراق، فيما لم يتضح موعد انضمامه إليها أو إمكانية دخوله ضمن خيارات الجهاز الفني للمباراة.

ويتطلع «الزعيم» إلى مواصلة انطلاقته القارية القوية، وتحقيق فوزه الثاني توالياً في البطولة، لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب مرحلة المجموعات، واستعادة توازنه بعد تعثره في مبارياته المحلية الأخيرة، إذ خسر أمام الوصل وعجمان بنتيجة 2-3 في كأس رابطة المحترفين، قبل أن يتعادل مع كلباء 2-2.

وكان العين قد استهل مشواره الآسيوي بفوز لافت على النصر السعودي، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأربعة أهداف دون رد، في نتيجة منحته دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الفريق العراقي.

وأظهر «الزعيم» فعالية هجومية لافتة أمام النصر، بعدما سجل أربعة أهداف من أصل سبع تسديدات، رغم استحواذ منافسه على الكرة، ليؤكد قدرته على استثمار الفرص، وهو ما يسعى إلى تكراره أمام القوة الجوية، في ظل الغموض المحيط بموقف جياكوماكيس.

وتعززت صفوف العين بعودة حارس المرمى الدولي خالد عيسى والمدافع إريك جورجينس، بعد مشاركتهما مع المنتخب الوطني في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل المواجهة.

في المقابل، يدخل القوة الجوية اللقاء بحثاً عن التعويض، بعدما استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام نفتشي الأوزبكي بهدف دون رد. كما لا تبدو نتائج الفريق المحلية عند مستوى التطلعات، إذ حقق فوزين فقط في تسع مباريات، ما يضعه أمام ضرورة استثمار عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العين.