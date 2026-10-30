الإمارات ودبا يدشنان الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى

تنطلق في الساعة 4:50 من مساء اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، وتشهد مواجهات مهمة في سباق المنافسة على مراكز المقدمة وتحسين مواقع الفرق في جدول الترتيب.

وتُفتتح الجولة بمواجهة تجمع الإمارات ودبا على استاد الإمارات في رأس الخيمة، فيما يلتقي دبا الحصن وسيتي، ضمن مباريات اليوم.

وتتواصل المنافسات غداً بمباراتين، تجمع الأولى الجزيرة الحمراء والاتفاق، فيما يلتقي الحمرية وغلف يونايتد. وتُختتم الجولة بعد غدٍ بثلاث مباريات، يلتقي فيها فورت فيرتوس والعروبة، وبالم سيتي والبطائح، فيما تجمع المباراة الثالثة العربي والذيد.

ويتصدر العربي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه دبا بـ13 نقطة، ثم الإمارات وفورت فيرتوس والحمرية، ولكل منها 12 نقطة، ويأتي الذيد والعروبة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ثم بالم سيتي والفجيرة بتسع نقاط، ودبا الحصن والبطائح بثماني نقاط، فالجزيرة الحمراء وغلف يونايتد بست نقاط، وأخيراً سيتي والاتفاق بأربع نقاط لكل منهما.

وتبرز مواجهة الإمارات ودبا بوصفها إحدى أهم مباريات الجولة، في ظل سعي الفريقين إلى حصد النقاط ومواصلة الضغط على المتصدر. كما يتطلع دبا الحصن وسيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في التقدم بجدول الترتيب، فيما يأمل الجزيرة الحمراء والاتفاق استثمار مواجهتهما لتحسين موقعيهما.

ويسعى الحمرية إلى مواصلة المنافسة بالقرب من فرق المقدمة عندما يواجه غلف يونايتد، الذي يتطلع بدوره إلى تحقيق فوز يعزز حظوظه في التقدم. وتكتسب مواجهة فورت فيرتوس والعروبة أهمية خاصة في ظل تقارب رصيد الفريقين، بينما يتطلع العربي إلى تعزيز صدارته عندما يواجه الذيد، الطامح بدوره إلى الاقتراب من فرق المقدمة.

• العربي يتصدر الترتيب بـ16 نقطة، يليه دبا بـ13 نقطة، ثم الإمارات وفورت فيرتوس والحمرية ولكل منها 12 نقطة.