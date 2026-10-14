العربي أكبر المستفيدين من الجولة الـ 6 لدوري الأولى

خرج فريق العربي كأكبر المستفيدين من نتائج الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أُقيمت مبارياتها يومَي الجمعة والأحد الماضيين، بعدما عزّز صدارته برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على غلف يونايتد (2-1) ليوسّع الفارق إلى ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، مستفيداً من خسارة الذيد أمام الاتفاق بهدف من دون رد، وتعادل دبا مع الجزيرة الحمراء (2-2)، ليُعزّز موقعه في سباق المنافسة على الصعود، في وقت فقد أبرز منافسيه نقاطاً مهمة.

وفي بقية نتائج الجولة، فاز الإمارات على سيتي بثلاثة أهداف من دون رد، وبالنتيجة نفسها تغلّب العروبة على الحمرية، فيما فاز الفجيرة على فورت فيرتوس (3-2)، وتعادل دبا الحصن مع البطائح (2-2).

ترتيب الفِرَق

يتصدر العربي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه الذيد ودبا برصيد 10 نقاط لكلٍّ منهما، ثم الإمارات والعروبة والفجيرة وفورت فيرتوس والحمرية برصيد تسع نقاط، والبطائح بثماني نقاط، ودبا الحصن بسبع نقاط، وغلف يونايتد وبالم سيتي بست نقاط، وسيتي والاتفاق بأربع نقاط، فيما يتذيل الجزيرة الحمراء الترتيب بثلاث نقاط.

هدف قاتل يحرم دبا من نقطتين

كان دبا على بُعد لحظات من تحقيق انتصار ثمين، قبل أن يستقبل هدف التعادل أمام الجزيرة الحمراء في الدقيقة 97، لتنتهي المواجهة بنتيجة (2-2)، وحرم هذا التعادل دبا من تقليص الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط، ليبقى متأخراً عنه بست نقاط، في مشهد يُجسّد أهمية التركيز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات.

نقطة عن الوصافة

أفرزت الجولة مشهداً تنافسياً لافتاً، بعدما تساوت خمسة فِرَق برصيد تسع نقاط، هي الإمارات والعروبة والفجيرة وفورت فيرتوس والحمرية، بفارق نقطة واحدة عن الذيد ودبا، صاحبَي المركزين الثاني والثالث، ويعكس هذا التقارب اتساع دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، وإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في جدول الترتيب خلال الجولة القادمة.

25 هدفاً.. وغزارة تهديفية لافتة

شهدت مباريات الجولة تسجيل 25 هدفاً، بمعدل 3.57 أهداف في المباراة الواحدة، في حصيلة تعكس الحضور الهجومي اللافت للفِرَق. وكانت مواجهة الفجيرة وفورت فيرتوس الأكثر غزارة تهديفية، بعدما شهدت تسجيل خمسة أهداف.

إيناكي بيني: الفوز ثمرة العمل المتواصل والتأقلم

أكد مدرب فريق الاتفاق، الإسباني إيناكي بيني، أن فوز فريقه على الذيد بهدف من دون رد، في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، جاء ثمرة للعمل المتواصل والتأقلم مع متطلبات البطولة، وقال بيني لـ«الإمارات اليوم»: «أرى أن فوزنا على الذيد ليس مجرد انتصار عابر، إذ يضم فريقنا العديد من العناصر الجديدة، من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، الذين مازالوا في مرحلة التأقلم والانسجام في ما بينهم، ومع المدرب».

وأضاف: «نأمل أن يمنحنا هذا الفوز دفعة معنوية تساعدنا على مواصلة النتائج الإيجابية، ونحن على ثقة بأننا نسير في الطريق الصحيح، رغم أننا لم نصل بعد إلى المركز الذي نطمح إليه في جدول ترتيب الدوري، والنتائج ستأتي والمسألة مجرد وقت».