الحمرية يعبر الفجيرة.. و"هاتريك" ماريغا يقود بالم سيتي لهزيمة دبا الحصن

حقق فريق الحمرية فوزاً ثميناً على ضيفه الفجيرة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه الفجيرة في المركز الرابع، بفارق الأهداف.

وسجل هدفي الحمرية أحمد عامر في الدقيقة 85، والإسباني يوسف الزجاري في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2).

وفي قمة مثيرة، نجح فريق بالم سيتي في قلب تأخره أمام مضيفه دبا الحصن إلى فوز بنتيجة 3-2، بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً 1-2، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتألق مهاجم بالم سيتي الفرنسي موسى ماريغا بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 15 و57 و78، بينما أحرز هدفي دبا الحصن الإسباني أليخاندرو فرنانديز في الدقيقة الثالثة، والألماني مايك لوكوفيتش في الدقيقة 41.