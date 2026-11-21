خطف فريق غلف يونايتد، بقيادة مدربه الإسباني أندرياس أنيستا، نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه فورت فيرتوس بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكان فورت فيرتوس البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه الغاني مسيح دايدو في الدقيقة 44، قبل أن ينجح البرازيلي فرناندو لوكاس مارتينيس في إدراك التعادل لغلف يونايتد في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى، حسم التعادل السلبي المواجهة الجماهيرية بين دبا الحصن ودبا، التي شهدت مستوى فنياً مميزاً من الفريقين.

وبموجب هذه النتائج، رفع فورت فيرتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ودبا إلى 15 نقطة في المركز الخامس، ودبا الحصن إلى 13 نقطة في المركز التاسع، وغلف يونايتد إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وتختتم منافسات الجولة غداً الأحد بإقامة مباراتين عند الساعة 4:40 عصراً، تجمع الأولى الفجيرة مع العروبة في ديربي جماهيري على استاد نادي الفجيرة الدولي، فيما يلتقي الإمارات مع الاتفاق على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة.