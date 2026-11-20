تنطلق في الساعة 4:45 مساء اليوم الجولة الـ10 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تشهد أربعة ديربيات، حيث يلتقي العربي «المتصدر» مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع الذيد في مواجهة يفصل بين طرفيها نقطة واحدة، فيما يجمع ديربي الفرق الخاصة بالم سيتي وسيتي، إذ يبحث الأول عن الاقتراب من فرق المقدمة، فيما يأمل الثاني الابتعاد عن قاع الترتيب.

وتُقام غداً مباراتان، تجمع الأولى دبا الحصن مع دبا في «ديربي» يستمد أهميته من الجوار والتنافس الجماهيري، ويزيد فارق النقطتين بينهما من أهمية الفوز، إذ يمنح دبا الحصن فرصة تجاوز منافسه، بينما يسعى دبا إلى توسيع الفارق. وفي «ديربي» آخر للفرق الخاصة، يواجه فورت فيرتوس غلف يونايتد، بطموح مواصلة الضغط على المتصدر ووصيفه، فيما يتطلع منافسه إلى تحسين مركزه، وتُختتم الجولة الأحد بلقاء الفجيرة مع العروبة في «ديربي» يحمل طموحات متباينة، كما يلتقي الإمارات مع الاتفاق.