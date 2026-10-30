الإمارات ينتزع وصافة دوري الدرجة الأولى.. ودبا الحصن يتجاوز سيتي برباعية

انتزع فريق الإمارات (الصقور) وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه دبا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في رأس الخيمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

وسجل أهداف الإمارات الفرنسي سيدي حامد في الدقيقة (45)، والأردني بهاء فيصل (68)، وأحمد الظنحاني (90+3)، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع دبا إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى، ضمن الجولة ذاتها، حقق دبا الحصن فوزاً عريضاً على ضيفه سيتي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي دبا الحصن.

وسجل أهداف دبا الحصن أحمد نبيل في الدقيقة (51)، والبرازيلي جواو فيتور (61)، والألماني مايك لوكوفيتش (72)، والسويدي فيلهيلم أكسل (85)، فيما أحرز فهد سالم حديد هدف سيتي الوحيد في الدقيقة (55).

وبهذه النتيجة، تقدم دبا الحصن إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد سيتي عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

وتتواصل منافسات الجولة غداً بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الجزيرة الحمراء والاتفاق، فيما يلتقي في الثانية الحمرية وغلف يونايتد.