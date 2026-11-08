عجمان يحرم بني ياس من فوزه الأول في الدوري

فشل بني ياس مجدداً في تحقيق فوزه الأول بدوري المحترفين، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه عجمان، في المباراة التي جمعتهما الأحد على استاد راشد بن سعيد، ضمن ختام منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ووضع سافيون جودوين بني ياس في المقدمة خلال الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مستفيداً من تمريرة محمودو كامارا داخل منطقة الجزاء، ليحولها بتسديدة إلى داخل الشباك على يسار الحارس علي الحوسني، بعدما أكدت مراجعة تقنية الفيديو صحة الهدف.

وكان بني ياس قريباً من مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني، بعدما أطلق جودوين تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة، قبل أن تتغير معطيات المباراة بطرد خميس المنصوري إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين.

ومنح النقص العددي عجمان فرصة العودة إلى المباراة، إذ كثف أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي حتى تمكن فيكتور هوغو من تسجيل هدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي بني ياس وغيرت مسارها قبل أن تعانق الشباك على يسار الحارس فهد الظنحاني «71».

ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية، ليحصل كل فريق على نقطة، رفع بها عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما بقي بني ياس في المركز الأخير بنقطتين.