عجمان يهزم كاظمة 2-1 في الكويت.. ويعزز صدارته لـ«أبطال الخليج»

واصل عجمان انطلاقته المثالية في دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب مضيفه كاظمة الكويتي بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، على استاد الصداقة والسلام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، رافعاً رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة.

وفرض عجمان أفضليته منذ بداية اللقاء، وترجم انطلاقته القوية إلى هدف التقدم عبر لورنسي، الذي استثمر هجمة مرتدة منظمة صنعها وليد أزارو، وأسكن الكرة على يسار حارس كاظمة «4».

وواصل الفريق الإماراتي ضغطه الهجومي، وكاد إسماعيل مؤمن أن يعزز تقدم فريقه بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكن العارضة حرمته من التسجيل، كما تصدى حارس كاظمة حسين كنكوني لمحاولة سعد الهداني من مسافة قريبة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويهدر فرصة أخرى بعدما انفرد بالمرمى، ليبعد الحارس الكويتي الكرة إلى ركنية.

وأسفرت أفضلية عجمان عن هدف ثانٍ حمل توقيع وليد أزارو، الذي ارتقى لركنية وحولها برأسه إلى الشباك، مانحاً فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول «37».

وتراجع أداء عجمان في الشوط الثاني، ما أتاح لكاظمة فرصة العودة إلى أجواء المباراة، وكاد شبيب الخالدي أن يقلص الفارق إثر انفراد بالمرمى، لكن حارس عجمان علي الحوسني تدخل ببراعة وأبعد الكرة.

ونجح البديل تروليس كنول في تقليص الفارق للفريق الكويتي، مستفيداً من خطأ دفاعي في صفوف عجمان «57».

واستعاد عجمان بعضاً من توازنه بعد هذا الهدف، لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة هجومية كبيرة، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويحصد فوزه الثاني توالياً في البطولة.