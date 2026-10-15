مباراة مجنونة.. عجمان يقلب تأخره إلى فوز خماسي على أربيل العراقي «خليجياً»

حقق عجمان انطلاقة ناجحة في أولى مشاركاته الخارجية بفوزه، أمس، على ضيفه أربيل العراقي 5-4 بدوري أبطال الخليج للأندية، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات عدة في النتيجة، بعدما نجح «البرتقالي» في تجاوز قلة خبرة لاعبيه، والعودة إلى أجواء اللقاء أربع مرات، قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته في الدقائق الحاسمة.

وبدأ عجمان المباراة باندفاع هجومي، وكاد وليد أزارو يمنحه التقدم بعدما انفرد بالمرمى، لكنه أهدر فرصة محققة. وعلى عكس مجريات البداية، استغل أربيل المساحات في دفاع أصحاب الأرض، ليفتتح ناثان مليون التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء استقرت على يسار الحارس علي الحوسني في الدقيقة 14.

ورد عجمان سريعاً، إذ أدرك فيكتور هنريكي التعادل بعد ثلاث دقائق، مستفيداً من تمريرة إسماعيل مؤمن التي حولها برأسه إلى الشباك (17).

لكن الفريق العراقي استعاد تقدمه بعد دقيقتين، عبر الأردني عامر جاموس، مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يعزز ناثان مليون النتيجة بهدف ثالث مستفيداً من هجمة مرتدة، ليضع عجمان أمام مهمة صعبة مبكراً (19 و25).

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد هنريكي الأمل إلى البرتقالي بتسجيل هدفه الشخصي الثاني، بعدما تابع عرضية لورينسي وأودع الكرة الشباك، مقلصاً الفارق (33).

وكثف عجمان محاولاته مع انطلاقة الحصة الثانية لإدراك التعادل حتى نجح وليد أزارو في استثمار إحدى الفرص، مسجلاً الهدف الثالث بضربة رأس، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل مجدداً (60).

غير أن أخطاء عجمان استمرت، إذ تسبب سوء التمرير من الحارس علي الحوسني في منح أربيل فرصة تسجيل الهدف الرابع بواسطة إفياني إيزي (68).

ولم يستسلم أصحاب الأرض، وردوا سريعاً بعد دقيقتين، عندما استغل بلال يوسف ارتباكاً أمام مرمى الفريق العراقي، ليحرز هدف التعادل الرابع، ويعيد المواجهة إلى نقطة البداية للمرة الرابعة (70).

وفي الدقائق الحاسمة، نجح عجمان في قلب النتيجة للمرة الأولى، بعدما حصل وليد أزارو على ركلة جزاء، ترجمها فيكتور هنريكي إلى هدف خامس، مانحاً فريقه فوزاً مثيراً (74).