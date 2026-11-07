الحوسني يعانق «المئوية النظيفة» في ليلة انتصار الشارقة على شباب الأهلي

احتفل حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، بإنجاز شخصي مميز، بعدما بلغ حاجز 100 مباراة بشباك نظيفة في دوري المحترفين لكرة القدم، إثر قيادته فريقه للفوز على شباب الأهلي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وجاء الإنجاز ليضع الحارس المخضرم ضمن قائمة نخبة حراس المرمى الذين بلغوا حاجز المئة مباراة بشباك نظيفة في تاريخ المسابقة، بعدما انتظر نحو موسم كامل لإضافة ثلاث مباريات إلى رصيده، الذي كان قد وصل إلى 97 مباراة دون استقبال أهداف خلال موسم 2024-2025، قبل أن ينجح أخيراً في بلوغ الرقم التاريخي.

واكتسب الإنجاز أهمية إضافية، بعدما تحقق أمام شباب الأهلي، أحد أبرز المنافسين في المسابقة، إذ حافظ الحوسني على نظافة شباكه في مواجهة قوية، وأسهم في حصد فريقه ثلاث نقاط ثمينة، عززت موقع الشارقة في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً.