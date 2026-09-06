النصر يستدرج عجمان.. والظفرة يواجه الوحدة بذكريات البقاء

يسدل الستار اليوم على الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، بمواجهتين تحملان حسابات متباينة، إذ يستقبل النصر ضيفه عجمان على استاد آل مكتوم، بينما يحل الوحدة ضيفاً على الظفرة في استاد حمدان بن زايد، وسط رغبة مشتركة لدى أصحاب الأرض في تحسين الحصاد، ومسعى واضح لدى الضيوف إلى مواصلة جمع النقاط وتعزيز مواقعهم في جدول الترتيب.

النصر - عجمان

يسعى النصر إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستقبل عجمان في الساعة 5:45 مساء على استاد آل مكتوم، في مواجهة يتطلع خلالها «العميد» إلى تجاوز خسارته أمام العين 1-2 في الجولة الماضية، والتمسك بحظوظه في البقاء قريباً من دائرة المنافسة.

ويمتلك النصر أربع نقاط من ثلاث مباريات، بعدما بدأ مشواره بالتعادل مع كلباء 2-2، ثم حقق فوزاً مهماً على الوحدة بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام العين، ليجد نفسه أمام اختبار مهم لاستعادة التوازن سريعاً.

ويعوّل «العميد» على قوته على أرضه، إذ لم يخسر في آخر ثماني مباريات خاضها بين جماهيره في دوري المحترفين منذ الموسم الماضي، محققاً ثلاثة انتصارات مقابل خمسة تعادلات، وهي سلسلة تمنحه دفعة إضافية قبل مواجهة فريق يمتلك بداية جيدة.

وفي المقابل، يدخل عجمان اللقاء برصيد ست نقاط، بعد فوزين مثيرين على الوحدة 3-2، وحتا 4-3، قبل أن يتعثر أمام الجزيرة بثلاثية نظيفة. ويتطلع «البركان» إلى إثبات أن الخسارة الأخيرة كانت كبوة عابرة.

وتحمل المواجهة الرقم 29 بين الفريقين في دوري المحترفين، مع أفضلية تاريخية للنصر الذي حقق 12 انتصاراً، مقابل تسعة لعجمان، بينما انتهت سبع مباريات بالتعادل.

الظفرة - الوحدة

يستضيف الظفرة فريق الوحدة في الساعة 8:15 مساء على استاد حمدان بن زايد، في لقاء يعيد إلى الواجهة ذكريات الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، حين تغلب «الفارس» على «العنابي» بهدف دون رد، وحسم بقاءه في دوري المحترفين. وتتجه الأنظار مجدداً إلى المغربي كريم البركاوي، صاحب هدف البقاء في الموسم الماضي، بعد عودته إلى صفوف الظفرة، إذ ينتظر أن يظهر اليوم بقميص الفريق في توقيت يبحث فيه أصحاب الأرض عن أولى نقاطهم، بعد خسارة مبارياتهم الثلاث الأولى.

وأكد مدرب الظفرة، الكرواتي إلين هوفارت، في المؤتمر الصحافي، أن فريقه يتطلع إلى الظهور بصورة أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية، قائلاً: «على اللاعبين إظهار شخصياتهم الحقيقية داخل الملعب، والإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم».

وعلى الجانب الآخر، يدخل الوحدة اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط، منتشياً بفوزه الأول هذا الموسم على بني ياس 2-1، بعد خسارتين أمام عجمان والنصر، آملاً البناء على انتصاره الأخير وتجنّب تعثر جديد يعيد الضغوط إلى الفريق.

وشدد مدرب الوحدة، البرازيلي بريكليس تشاموسكا في المؤتمر الصحافي على صعوبة مواجهة الظفرة، مطالباً لاعبيه بالتركيز طوال المباراة.

وقال: «علينا أن نقدّم أفضل ما لدينا طوال المباراة، ونريد أن نواصل التطور من مباراة إلى أخرى، ونحافظ على الروح والعمل الجماعي، لأن هدفنا تحقيق النتائج التي تساعدنا على التقدم والمنافسة بقوة».