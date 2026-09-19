مدرب عجمان: رغبة اللاعبين ودعم الجمهور وراء الانتصار أمام الشارقة

أكد مدرب عجمان الصربي غوران توفيغدزيتش أن رغبة لاعبيه والدعم الجماهيري كانا وراء قلب فريقه تأخره أمام الشارقة بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين.

وقال توفيغدزيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «رغم أن فريقي استقبل هدفين في الشوط الأول، فإنه لم يكن سيئاً، بل كان في وضع أفضل».

وأضاف: «خلال فترة الاستراحة بين الشوطين تحدثت إلى اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، وقمنا بمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول».

من جانبه، أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس أن فريقه دفع ثمن عدم المحافظة على تقدمه في الشوط الأول، مشيراً إلى أن خط وسط الفريق انهار خلال الشوط الثاني.

وأوضح مورايس أن الحلول كانت شحيحة جداً، خصوصاً في الوقت الذي كان فيه الفريق يجري التبديلات في صفوف اللاعبين.