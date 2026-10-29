جاردين: قوة دكة البدلاء والنضج التكتيكي عاملان أساسيان في نتائج شباب الأهلي الإيجابية

أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أن قوة دكة البدلاء والنضج التكتيكي للاعبيه يُمثّلان عاملين أساسيين في النتائج الإيجابية التي يحققها «الفرسان» خلال الفترة الأخيرة، بعد فوزه على استقلال طهران الإيراني بهدفين من دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت في دبي، أول من أمس، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جاردين لـ«الإمارات اليوم»، عقب الفوز على استقلال طهران: «نجحنا مرة أخرى في تحقيق الفاعلية من خلال التبديلات، وأهنئ اللاعبين الذين يشاركون من مقاعد البدلاء، فقد أصبحوا يقدمون إضافات مهمة للغاية، وهو أمر يعكس جاهزية الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة».

وأضاف أن مواجهة الاستقلال كشفت عن النضج الذي وصل إليه الفريق في التعامل مع المنافسين الذين يعتمدون على التنظيم الدفاعي، مشيراً إلى أن الصبر وعدم التسرّع كانا من أهم أسباب تحقيق الانتصار، وأوضح: «أهنئ الاستقلال على المستوى الذي قدمه، كما أهنئ لاعبينا على الأداء الواعي والناضج. كانت مباراة تتطلب الكثير من الصبر، خصوصاً أن المنافس اعتمد على الدفاع بعدد كبير من اللاعبين، ما جعل مهمتنا صعبة في الوصول إلى المرمى»، وتابع: «نجحنا في التحلي بالصبر والتعامل مع مجريات اللقاء بالشكل المطلوب، كما لم نسمح للمنافس بصناعة الكثير من الفرص، وكان ذلك أحد العوامل المهمة لتحقيق الفوز».

وأكد جاردين أن الفوز على الاستقلال يُمثّل خطوة مهمة في مشوار الفريق القاري، قائلاً: «هذا الانتصار يقرّبنا من تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في البطولة، وعلينا مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة».