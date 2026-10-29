ليما: دعم زملائي سر تألقي مع «فرسان دبي»

واصل لاعب شباب الأهلي، ماتيوس ليما، تألقه مع «الفرسان»، بعدما سجل هدف فريقه الأول في شباك استقلال طهران الإيراني، خلال المواجهة التي انتهت بفوز شباب الأهلي بهدفين من دون مقابل في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليؤكد حضوره المؤثر في المباريات الكبيرة، بعد أيام قليلة من تسجيله هدف الفوز على العين في بطولة كأس رئيس الدولة، الذي أسهم في تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي.

وأكد ليما لـ«الإمارات اليوم»، عقب الفوز على استقلال طهران، أن دعم زملائه داخل الفريق يُمثّل أحد أهم أسباب تألقه خلال المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأجواء الإيجابية والعمل الجماعي يمنحان اللاعبين الثقة والقدرة على تقديم أفضل مستوياتهم.

وقال: «عندما أدخل الملعب أحاول دائماً تقديم كل ما لديّ لمساعدة الفريق، وأنا سعيد بتسجيل هدف جديد، لكن الأهم بالنسبة لي أن جميع اللاعبين يدعمونني ويساعدونني على تقديم أفضل مستوى داخل الملعب»، وأضاف: «الفوز على الاستقلال لم يكن سهلاً، في ظل قوة المنافس الإيراني، إلا أن التحضير الجيد خلال التدريبات ساعد شباب الأهلي على حسم المواجهة، كانت مباراة صعبة أمام فريق جيد، لكننا عملنا بقوة طوال الأسبوع، ونجحنا في تقديم الأداء المطلوب وتحقيق الفوز».

وأشار ليما إلى أن امتلاك شباب الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على المشاركة في مختلف المراكز يُمثّل إحدى أبرز نقاط قوة الفريق، خصوصاً مع تعدد البطولات، وضغط المباريات خلال الموسم الحالي.

وقال: «لدينا العديد من البطولات التي ننافس عليها هذا الموسم، لكننا نمتلك فريقاً جيداً يضم عدداً كبيراً من اللاعبين، ويمكننا إجراء تغييرات في مختلف المراكز من دون أن يتأثر مستوى الفريق، وهذه نقطة مهمة للغاية».

وعن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، أكد ليما أن شباب الأهلي يدرك صعوبة المهمة، لكنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة، وتقديم مباراة قوية.

وأضاف: «علينا الحصول على بعض الراحة، ثم العودة سريعاً إلى التدريبات للاستعداد للمباراة المقبلة، ومواجهة الهلال ستكون صعبة بالتأكيد لكننا نمتلك فريقاً جيداً، وسنذهب من أجل تقديم أداء قوي ومحاولة تحقيق الفوز».

وكان ليما افتتح التسجيل أمام الاستقلال في الدقيقة 69، مستفيداً من تمريرة عرضية لسردار أزمون، قبل أن يضيف خوان بيزيرا الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحقق شباب الأهلي فوزه الثالث على التوالي في البطولة القارية، ويواصل نتائجه الإيجابية قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال.