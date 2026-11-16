ريناتو جونيور: الوصل يقاتل للفوز بجميع البطولات

أكد مهاجم الوصل، البرازيلي ريناتو جونيور، أن فريقه يتطلع إلى المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفوز على النصر بهدفين دون ردّ، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد زعبيل، ضمن منافسات كأس المحترفين، يُمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق، خصوصاً أن الانتصار جاء في مواجهة ديربي تحمل أهمية كبيرة للاعبين والجماهير.

وقال ريناتو جونيور لـ«الإمارات اليوم»: «نعرف جيداً أن النصر نادٍ كبير، وأن مواجهته دائماً ما تكون صعبة، لكن مباريات الديربي يجب أن ندخلها بهدف الفوز، وهذا ما نجحنا في تحقيقه، والأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث وعدنا إلى صدارة المجموعة».

وأضاف: «لا توجد اختلافات في طموحاتنا بين بطولة وأخرى، فنحن ندخل جميع المنافسات بالقوة نفسها والرغبة في تحقيق الانتصارات، وهدفنا أن نقاتل من أجل الفوز بالألقاب هذا الموسم».

وأوضح المهاجم البرازيلي، الذي سجل الهدف الأول للوصل في الدقيقة 34، أن الفريق استعد جيداً للمواجهة، مشيراً إلى أن العمل الذي يقوم به اللاعبون طوال الأسبوع ينعكس على أدائهم خلال المباريات.

وقال: «بالتأكيد أدخل كل مباراة برغبة في التسجيل، فهذا دوري كمهاجم، لكن الأهم بالنسبة لي مساعدة الفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص أو التحرك والاحتفاظ بالكرة، ونحن نعمل طوال الأسبوع حتى نكون جاهزين لتقديم أفضل ما لدينا».

وأشار ريناتو إلى أن الفوز في مباريات الديربي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أنه يدرك أهمية هذه المواجهات من تجربته في البرازيل.

وأضاف: «جئت من البرازيل، وأعرف جيداً قيمة مباريات الديربي بالنسبة للجماهير، فالفوز في مثل هذه المباريات يمنح الفريق ثقة أكبر، ويجعل الجميع سعداء، ولذلك كنا حريصين على تحقيق الانتصار».

وشدد مهاجم الوصل على أن الفريق لن يكتفي بالفوز على النصر، وإنما يسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب.

وكان الوصل قد حسم مواجهة النصر بهدفين سجلهما ريناتو جونيور وبرايان بالاسيوس في الدقيقتين 34 و40، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في كأس المحترفين ويصل إلى النقطة 12 من أربع مباريات، فيما تجمد رصيد النصر عند سبع نقاط.

محمد علي: نَعِد جماهير الوصل ببذل أقصى ما لدينا في كل مباراة

أكد حارس مرمى الوصل، محمد علي، أن لاعبي الفريق يدركون حجم تطلعات جماهيرهم، لكنهم لا يستطيعون تقديم وعود بتحقيق البطولات، مشيراً إلى أن الوعد الوحيد الذي يمكنهم تقديمه هو بذل أقصى جهد في كل مباراة، من أجل إسعاد الجماهير التي تواصل مساندة الفريق.

وقال محمد علي لـ«الإمارات اليوم»: «جماهير الوصل من حقها أن تنتظر منا الانتصارات، ونحن لا نستطيع أن نعدها بشيء، لكن الوعد الوحيد الذي أستطيع تقديمه، باسمي واسم زملائي اللاعبين، أن نعطي في كل مباراة أكثر من طاقتنا، ونبذل كل ما لدينا داخل الملعب، ونتمنّى أن يوفقنا الله في تحقيق النتائج التي تسعدهم»، وأضاف: «جمهورنا لم يقصر معنا، ويقدم دعماً كبيراً للفريق بصورة مستمرة، ونحن نقدر هذا الدعم، ونتمنى أن نراه خلفنا في المباراة المقبلة، لأن وجوده يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم الأفضل».

وأوضح محمد علي أن الفوز على النصر لم يكن مرتبطاً فقط بأهمية الديربي أو المنافسة على صدارة كأس المحترفين، مؤكداً أن الفريق يدخل جميع مبارياته بهدف تحقيق الانتصار وحصد النقاط كاملة.

• دوري كمهاجم تسجيل الأهداف، لكن الأهم بالنسبة لي مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.