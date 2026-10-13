قمة «النخبة».. شباب الأهلي يتحدى الاتحاد السعودي الليلة

يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على الاتحاد السعودي، اليوم، في مواجهة قوية تجمع الفريقين، في الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في لقاء يسعى خلاله «فرسان دبي» إلى مواصلة انطلاقته الإيجابية، وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

ويدخل شباب الأهلي المباراة في المركز الخامس على جدول ترتيب منطقة الغرب برصيد ثلاث نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية على تراكتور (1-صفر)، ويتساوى في الرصيد مع العين، والاستقلال، والهلال والقادسية السعوديين، ونفتشي الأوزبكي، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله في مباراته الأولى مع الشمال (1-1).

ويتطلع شباب الأهلي إلى العودة من جدة بنتيجة إيجابية تُعزّز موقعه مبكراً في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خصوصاً أن المواجهة تُعدّ من أبرز اختبارات الفريق في بداية مشواره القاري، في ظل قوة الاتحاد ورغبته في استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة.

وواصل «فرسان دبي» تحضيراته للمباراة وسط تركيز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، والعمل على تجهيز الفريق لمواجهة القوة الهجومية للمنافس السعودي، مع السعي إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد البداية الناجحة في البطولة.

ويفتقد شباب الأهلي، خلال الفترة الحالية، جهود البرازيلي يوري سيزار بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في بطولة «خليجي 27»، والتي ستبعده عن الفريق لفترة، ليغيب عن خيارات الجهاز الفني في المواجهة الآسيوية.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد المباراة بحثاً عن أول انتصار آسيوي له هذا الموسم، بعدما اكتفى بنقطة في الجولة الأولى، ويأمل في تحسين موقعه في جدول الترتيب وعدم الابتعاد مبكراً عن فِرَق المقدمة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يمنح الفوز شباب الأهلي فرصة الوصول إلى ست نقاط، وتعزيز موقعه بين فِرَق الصدارة، بينما يسعى الاتحاد إلى رفع رصيده إلى أربع نقاط والدخول بقوة في سباق المنافسة، ما يفتح الباب أمام مواجهة قوية ومثيرة في جدة.