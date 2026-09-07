علي خصيف: الجزيرة «عائلة واحدة».. وكوزمين وضع بصمته

أكد حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، أن العمل بروح الفريق الواحد والعائلة الواحدة، وحالة الانسجام التي يعيشها «فخر أبوظبي»، يمثلان أحد أهم أسباب الانطلاقة القوية للفريق في الموسم الحالي، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على شباب الأهلي بنتيجة 3-1، ليواصل انتصاراته بتحقيق العلامة الكاملة من أربع مباريات متتالية.

وقال خصيف لـ«الإمارات اليوم»، عقب نهاية المباراة، أول من أمس، إن الجزيرة كان يدرك صعوبة المواجهة وقوة شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق تعامل مع تفاصيل اللقاء بالصورة المطلوبة، وقال: «مبروك لفريق الجزيرة، شباب الأهلي قدم مباراة جيدة، لكن الحمد لله عرفنا كيف نتعامل مع المباراة، وعرفنا نقاط قوة المنافس ونقاط ضعفه، ونجحنا في استغلالها والخروج بالنقاط الثلاث».

وأرجع خصيف حالة الاستقرار والانسجام، التي ظهرت على الفريق خلال الجولات الأربع الأولى، إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الدعم الذي يحظى به الفريق، والعمل الذي يقوم به الجهاز الفني ومجلس الإدارة، وقال: «بالتأكيد المدرب كوزمين له بصمة كبيرة مع الفريق، خصوصاً أنه يمتلك خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بالدوري الإماراتي».

وشدد حارس الجزيرة على أن تحقيق أربعة انتصارات متتالية لا يعني الانشغال مبكراً بالحديث عن المنافسة على لقب الدوري، مؤكداً ضرورة التعامل مع الموسم خطوة بخطوة، وأضاف: «مازلنا في الجولة الرابعة، والآن علينا أن ننسى هذه المباراة ونفكر في المواجهة المقبلة، لأنها ستكون من أهم المباريات بالنسبة لنا. نريد مواصلة الانتصارات حتى يسير الفريق بخطوات ثابتة، والأهم أن نستمر بالمستوى والأداء نفسيهما».

وأشار خصيف إلى أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل المستويات التي تقدمها الفرق، وقال: «شاهدنا الفرق المنافسة والمستويات التي تقدمها، والعين أيضاً يقدم مستوى قوياً، لذلك المنافسة ستكون صعبة. بالنسبة لي، الأهم الآن هو فريق الجزيرة، وأن نواصل العمل بالطريقة نفسها، وبعد ذلك لكل مرحلة حساباتها».

وأكد حارس الجزيرة أن المشهد داخل الفريق يعكس حالة إيجابية تتجاوز اللاعبين المشاركين داخل الملعب، موضحاً أن الجميع يعيش الانتصارات بالطريقة نفسها، سواء شارك في المباراة أم لم يشارك.

واختتم خصيف: «نعمل جميعاً كفريق وكعائلة واحدة، وفرحة اللاعبين الموجودين خارج الملعب والذين لم يشاركوا دليل على أن الجميع على قلب رجل واحد. هذه الروح مهمة جداً بالنسبة لنا، وإن شاء الله نستمر عليها، ويكون القادم أفضل».