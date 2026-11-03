شباب الأهلي يواجه الهلال في الرياض

يخوض شباب الأهلي اختباراً آسيوياً صعباً، عندما يحل ضيفاً على الهلال السعودي، في الساعة 10:15 مساء من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يسعى خلالها «الفرسان» إلى مواصلة انطلاقته المثالية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بينما يتطلع الفريق السعودي إلى استعادة توازنه بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية.

ويدخل شباب الأهلي المباراة محتلاً المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب برصيد تسع نقاط، متساوياً مع العين المتصدر، ومتأخراً عنه بفارق الأهداف، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، سجل خلالها خمسة أهداف واستقبل هدفاً واحداً، ليصبح أحد فريقين فقط حافظا على العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.

واستهل «فرسان دبي» مشواره بالفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الاتحاد السعودي في جدة بنتيجة (2-1)، ثم تجاوز استقلال طهران الإيراني بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، سجلهما ماتيوس ليما وخوان بيثيرا، ليؤكد الفريق قدرته على المنافسة أمام الأندية الكبيرة.

ويعول شباب الأهلي، بقيادة مدربه البرازيلي أندريه جاردين، على الاستقرار الفني والتوازن بين الدفاع والهجوم، إلى جانب الحلول الهجومية المتنوعة، خصوصاً بعد نجاح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراتين من أصل ثلاث مواجهات آسيوية.

وفي المقابل يحتل الهلال المركز الخامس برصيد ست نقاط، جمعها من انتصارين وخسارة، بعدما سجل خمسة أهداف واستقبل أربعة، ويسعى إلى تعويض خسارته أمام الشمال القطري بنتيجة (1-3) في الجولة الماضية، والتي جاءت بعد انتصارين على القادسية السعودي (3-2)، والسد القطري (2-0).

ويأمل الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة الانتصارات، خصوصاً بعد فوزه على الفتح بهدفين نظيفين في الدوري السعودي، السبت الماضي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لشباب الأهلي الذي يسعى إلى تحسين سجله أمام الهلال، إذ انتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل السلبي في فبراير الماضي، بينما فاز الفريق السعودي بنتيجة (3-1) في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عام 2023.

ويمنح الفوز شباب الأهلي فرصة رفع رصيده إلى 12 نقطة، وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة والاقتراب من التأهل إلى ثمن النهائي الذي تصعد إليه الأندية الثمانية الأولى من منطقة الغرب، بينما سيعيد الانتصارُ الهلالَ إلى دائرة المنافسة على المراكز الأولى.