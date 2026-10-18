بدلاء الشارقة يصنعون الفارق.. «الملك» يقلب تأخره أمام عجمان إلى فوز 3-1

صنع بدلاء الشارقة الفارق أمام مضيفه عجمان، وقادوا «الملك» لقلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وحملت العودة بصمة تبديلات المدرب البرتغالي خوسيه مورايش، إذ سجل عثمان كمارا هدف التعادل وصنع الثالث لحارب سهيل، فيما أسفرت عرضية شكينا دومبيا عن الهدف الثاني، لتكون للبدلاء مساهمة مباشرة في ثلاثية الشوط الثاني.

وكان عجمان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 11 عبر فيكتور هنريكي، مستفيداً من سوء تفاهم بين الحارس وخط الدفاع، قبل أن يدرك البديل عثمان كمارا التعادل للشارقة في الدقيقة 62، إثر عرضية من يحيى الغساني.

وتواصل ضغط الشارقة حتى أثمر هدف التقدم في الدقيقة 83، عندما حوّل لاعب عجمان، جيفرسون يوري، عرضية البديل شكينا دومبيا بالخطأ إلى مرمى فريقه أثناء محاولته إبعادها.

وبعد خمس دقائق، حسم البديل الثالث حارب سهيل المواجهة بإضافة الهدف الثالث، مستفيداً من تمريرة كمارا، الذي جمع بين التسجيل والصناعة، ليؤكد الثنائي دور البدلاء في انتصار «الملك».

ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة، في المركز السادس بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، فيما تجمد رصيد عجمان عند تسع نقاط في المركز السابع.