رغم استحواذ يونايتد 70% وتسديده 20 مرة.. الظفرة يحسم مواجهة الدوري بنتيجة ثقيلة

استحوذ يونايتد على الكرة بنسبة وصلت إلى 71.9%، وسدد 20 مرة على مرمى الظفرة، لكنه خرج بخسارة ثقيلة بنتيجة 1-5، في مفارقة جسّدت تفوق أصحاب الأرض في الفاعلية الهجومية، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ورغم استحواذ يونايتد على مجريات اللعب، لم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد من 20 تسديدات على المرمى، في حين احتاج الظفرة إلى 11 تسديدة فقط، ليترجم خمساً منها إلى أهداف، ويحصد النقاط الثلاث بأعلى درجات النجاعة الهجومية.

تقدم الظفرة من المركز الـ12 إلى التاسع مؤقتاً، رافعاً رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد يونايتد عند سبع نقاط في المركز الثامن، بعدما عجز عن تحويل أفضليته في الاستحواذ والتسديد إلى نتيجة إيجابية.

وبدأ الظفرة التسجيل في الدقيقة 33، عندما حصل دومينيك مندي على ركلة جزاء ترجمها بنجاح إلى الهدف الأول، قبل أن يدرك يونايتد التعادل في الدقيقة 49 بواسطة ويلي سيميدو، من ركلة جزاء أيضاً، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

واستعاد الظفرة زمام المبادرة، بفضل تحركات سوري كابا الذي سجل هدفين، مستفيداً في الأول من تمريرة طويلة أرسلها سمير كايتانو خلف المدافعين، فيما جاء الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد الحمادي. وواصل كابا تألقه، بعدما صنع الهدف الرابع لزميله درامان كوماري، الذي هز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 68.

تألق حارس الظفرة أمجد السيد في الدقائق الأخيرة، وتصدى لمحاولات يونايتد الرامية إلى تقليص الفارق، قبل أن يختتم البديل أريلسون سامبايو مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة من إيزيكيل نومونفي، ليحسم أصحاب الأرض الفوز بخماسية مقابل هدف.