سانشيز: كلباء أثبت قدرته على مقارعة الكبار أمام الجزيرة

أكد مدرب كلباء الإسباني فيكتور سانشيز أن فريقه أثبت قدرته على تقديم كرة قدم جيدة أمام الفرق الكبيرة، رغم التعادل مع الجزيرة (2-2)، مساء الأحد، ضمن منافسات دوري المحترفين، مشيداً بالمستوى الفني والروح القتالية للاعبيه، خصوصاً خلال النصف ساعة الأولى التي شهدت تقدم فريقه بهدفين دون مقابل.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أهنئ اللاعبين على الأداء والروح القتالية التي أظهروها، فقد قدمنا كرة قدم جيدة جداً خلال أول 25 إلى 30 دقيقة، وتقدمنا بهدفين دون مقابل أمام أحد أفضل فرق الدوري، الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وكنا نستحق هذا التقدم بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها».

وأضاف: «الهدف الأول يعكس أسلوب اللعب الذي نريد تقديمه، وأنا سعيد بإيمان اللاعبين بالتغييرات الفنية التي نعمل على تطبيقها، وقد أثبتنا قدرتنا على تقديم كرة قدم جميلة أمام الفرق الكبيرة».

وعن أسباب فقدان التقدم بهدفين، أوضح سانشيز أن الأخطاء الدفاعية والإصابات أثرت في قدرة فريقه على إدارة المباراة، وقال: «استقبلنا الهدف الأول بسبب خطأ في التنظيم الدفاعي، والفرق الكبيرة تستغل مثل هذه الأخطاء. كما تعرض كايو ولاعبون آخرون لإصابات أربكت حساباتنا، واضطررنا إلى استنفاد تبديلاتنا مبكراً، ما جعل إدارة المباراة أكثر صعوبة».

وأضاف: «اضطررنا إلى تعديل طريقة اللعب والاعتماد على التنظيم الدفاعي بطريقة 4-4-1، وحاولنا الحفاظ على تماسك الفريق واستغلال الهجمات المرتدة، لكن الجزيرة نجح في العودة إلى المباراة».

وتابع: «ذهبت إلى غرفة الملابس بعد المباراة وهنأت اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه، فلقد أثبتنا أننا قادرون على لعب كرة قدم جيدة أمام أي منافس، وأننا نمتلك أيضاً الروح القتالية اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة».

وتطرق سانشيز إلى الأجواء التي رافقت المباراة، مؤكداً احترامه لعمل الحكام وتقديره لصعوبة مهمتهم، مقدماً اعتذاره عن احتجاجاته وتصرفات دكة البدلاء، وقال: «أعتذر عن احتجاجاتي وسلوك دكة البدلاء، وأحترم عمل الحكام وأدرك صعوبة مهمتهم، وقد تحدثنا بين الشوطين من أجل العودة بهدوء أكبر».

وأوضح أن بعض القرارات التحكيمية ساهمت، من وجهة نظره، في زيادة التوتر داخل الملعب، قائلاً: «شعرنا بوجود تفاوت في احتساب المخالفات، إذ كانت بعض الاحتكاكات تُحتسب لمصلحة الجزيرة، بينما لم نحصل على قرارات مماثلة، وهو ما جعل المباراة أكثر توتراً وصعوبة».

وأضاف: «في رأيي، الحكم فقد السيطرة على المباراة، وأصبحت الأجواء فوضوية، وهذا أمر مؤسف لأننا كنا نريد تقديم كرة قدم ممتعة للجماهير».

واكد سانشيز احترامه للحكام، مشيراً إلى أن مسؤولية جميع الأطراف هي التعاون من أجل توفير الأجواء المناسبة لإقامة مباريات تنافسية تليق بمستوى الدوري.