المنذري: الحكم أنذرني بسبب إشارتي بالرقم «2».. ولم أرتكب سلوكاً غير رياضي

كشف حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، عن تفاصيل حصوله على بطاقة صفراء من الحكم الدولي، محمد الهرمودي، خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة، التي انتهت بالتعادل (2-2) في الجولة السادسة من دوري المحترفين، مؤكداً أن الإشارة التي قام بها بإصبعيه كانت لتنفيذ خطة فنية طلبها المدرب الإسباني، فيكتور سانشيز، وليست سلوكاً غير رياضي.

وقال سلطان المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «أشرت بإصبعيّ إلى الرقم اثنين، وهي الخطة رقم (2) التي طلبها المدرب لتنفيذ ضربة المرمى باتجاه المنطقة الهجومية، وفقاً لتوجيهاته، لكن الحكم ربما فسر الإشارة بطريقة مختلفة، واعتبرها سلوكاً غير رياضي، وتوجه نحوي مباشرة وأشهر البطاقة الصفراء، وهو أمر أثار استغرابي».

وأضاف: «لم أخطئ بحق أي شخص، ولم أعتدِ على أحد، وكل ما أردته هو تنفيذ تعليمات المدرب، وفي النهاية الحكم صاحب القرار، لكن من حقي توضيح ما حدث».

وأكد سلطان احترامه للحكم محمد الهرمودي، قائلاً: «هو حكم دولي نفتخر به، لكن الأخطاء واردة في كرة القدم، سواء من اللاعبين أو الحكام، ونتمنى أن نتعلم جميعاً منها، وألّا تتكرر مثل هذه الحالات في دورينا».

تطور كلباء

وعن المستوى الفني لفريقه، أكد سلطان المنذري أن كلباء أصبح يقدم كرة قدم ممتعة في الموسم الحالي، تعتمد على بناء الهجمات المنظمة، موضحاً: «نقدم أداء ممتعاً، وأحياناً تبدأ الهجمة من حارس المرمى وصولاً إلى المهاجم، ويمكن أن يلمس جميع اللاعبين الكرة من خلال أكثر من 20 تمريرة قبل إنهاء الهجمة في المرمى، وهي جمل تكتيكية رائعة نتدرب عليها ونؤديها أمام الجمهور».

وأوضح أن المدرب الإسباني فيكتور سانشيز غيّر أسلوب لعب الفريق، بعدما كان يعتمد على الكرات الطويلة والدفاع المتكتل، بينما أصبح أكثر قدرة على بناء الهجمات ومجاراة المنافسين في عدد التمريرات والفرص الهجومية.

وأشار إلى أن اكتمال جاهزية اللاعبين الجدد أسهم في تطور الأداء والنتائج خلال المباريات الأخيرة.

تعادل إيجابي

ووصف سلطان التعادل مع الجزيرة بأنه نتيجة إيجابية في ظل الإصابات والنقص العددي خلال النصف ساعة الأخيرة، مؤكداً أن كلباء قدّم مباراة كبيرة رغم الظروف الصعبة، وأن اللاعبين سيعملون على تقديم الأفضل في المواجهات المقبلة.

مسؤولية جماعية

ورفض سلطان تحميل أي لاعب بمفرده مسؤولية الهدفين اللذين استقبلهما كلباء، مؤكداً أن الأخطاء مسؤولية جماعية، وقال: «في الهدف الأول توقف الجميع اعتقاداً بوجود تسلل، لكن الهجمة استمرت وسُجل الهدف، ونحن 11 لاعباً والجميع يتحمّل المسؤولية، فالكرة بدأت من نصف الملعب وحدثت أخطاء حتى وصلت إلى الدفاع، ثم حارس المرمى، ودخلت الشباك».

وأكد أن الجهاز الفني يعمل باستمرار على مراجعة الأخطاء ومعالجتها بعد كل مباراة، بهدف عدم تكرارها وتحسين النتائج.