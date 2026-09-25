زلاتكو: فوز «الأبيض» على اليمن مجرد خطوة صغيرة

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، عن سعادته بالفوز على اليمن برباعية نظيفة وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوار «الأبيض» في بطولة «خليجي 27»، مؤكداً ضرورة التحلي بالهدوء والحذر، وعدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار.

وقال داليتش عقب المباراة: «أهنئ فريقي على حصد النقاط الثلاث، فقد قدمنا مباراة جادة واحترافية طوال دقائق اللقاء. كما أهنئ الفريق المنافس الذي قدم مباراة جيدة ونزيهة، ولم تكن المواجهة سهلة».

وأضاف: «ما حققناه اليوم يمثل خطوة صغيرة فقط، ولايزال أمامنا طريق طويل، لكنني أتوقع المزيد من اللاعبين، لأنني أعرف قدراتهم وما يقدمونه في التدريبات. أريد منهم الحفاظ على الجدية والاحترافية والاستمتاع بكرة القدم».

وتابع: «سنمضي خطوة بخطوة، ولن نضع أي ضغوط على الفريق، وأنا مستعد لتحمل كل الضغوط. الأهم أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، مع مواصلة العمل والتحسن».

واختتم داليتش تصريحاته قائلاً: «علينا الآن أن نبقى هادئين وحذرين، وأن ندرك أن ما تحقق مجرد خطوة صغيرة، لكنها أظهرت أننا نستطيع، وأننا فريق واحد».

خيمينيز.. أفضل لاعب في المباراة

تُوّج لاعب خط وسط المنتخب الوطني لكرة القدم، نيكولاس خيمينيز، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليمن، بعدما سجل هدفين في مستهل مشوار «الأبيض» في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، وأسهم في حصد المنتخب النقاط الثلاث.

وقال خيمينيز في تصريحات صحافية عقب المباراة: «فوز مهم جداً، وأعتقد أننا تجاوزنا يوماً صعباً، لأن كل شيء كان وارداً في المباراة، لذلك نشعر بالسعادة بالحصول على النقاط الثلاث. ومن المهم بالنسبة لنا أن نبدأ المنافسة بهذه الطريقة». وأضاف: «خُضنا سبع حصص تدريبية فقط مع المدرب، بذل خلالها كل ما في وسعه، لكن من الصعب خلال فترة قصيرة استيعاب الطريقة التي يريدنا أن نلعب بها بشكل كامل. أعتقد أننا قدّمنا مباراة جيدة اليوم، لكن علينا مواصلة العمل والتحسن من مباراة إلى أخرى». وتابع: «ما قدمناه اليوم ليس المستوى الذي ينتظره منا المدرب، فهو يريد المزيد، لذلك علينا مواصلة التطور والعمل بجد، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

وأعرب خيمينيز عن سعادته بتألقه في المباراة، قائلاً: «إنه يوم رائع بالنسبة لي، وأنا سعيد بما تحقق، خصوصاً أنني سجلت هدفين وحصلت على جائزة أفضل لاعب، لكن الأهم بالنسبة لنا هو مواصلة العمل ومساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه».