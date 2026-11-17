أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل أمام كلباء، بعد التعادل 1-1، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لكأس المحترفين، معرباً عن رضاه عن إصرار لاعبيه على البحث عن الفوز من البداية حتى النهاية، رغم شعوره بالإحباط من النتيجة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، فيما أصبح رصيد كلباء خمس نقاط في المركز التاسع.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «نخرج بمشاعر مختلطة، إذ نشعر بالإحباط لأنني أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لكنني راضٍ عن أداء الفريق وسعيه إلى تحقيق الفوز طوال المباراة»، وأشاد جاردين بمستوى كلباء، قائلاً: «كانت مباراة صعبة أمام فريق جيد جداً، تابعنا الفريق في مبارياته الأخيرة، وقدّم مستويات متوازنة للغاية، حتى أمام فرق الصدارة، خصوصاً عندما يلعب على أرضه».

وشدد على أهمية النظر إلى الجانب الإيجابي، المتمثل في النقطة التي حصدها فريقه، مؤكداً أن التركيز يتجه الآن إلى الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري.

من جهته، أكد مدرب كلباء، الإسباني فيكتور سانشيز، أن فريقه سعيد بالاقتراب من التأهل، وإنه سيقاتل حتى النهاية للحفاظ على فرصه، معتبراً أن حصد خمس نقاط من أربع مباريات يُعد نتيجة إيجابية، في ظل مواجهة منافسين أقوياء، بينهم الوصل والعين وشباب الأهلي.