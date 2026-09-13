سانشيز: لا أقبل فقدان التركيز من أصحاب الخبرة

أكد مدرب كلباء، الإسباني فيكتور سانشيز، أن فريقه استحق الفوز على عجمان 3-2، بعدما قدم أداءً مميزاً ونجح في السيطرة على فترات كبيرة من المباراة، لكنه أبدى انزعاجه من الأخطاء الفردية وفقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، مشدداً على أنه لا يتقبل تكرار مثل هذه الأخطاء، خصوصاً من اللاعبين أصحاب الخبرة والجودة.

وقال سانشيز لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مرة أخرى أداءً جيداً جداً. كنا نعرف أننا نواجه فريقاً يتمتع بخبرة ونضج كبيرين، ويضم لاعبين مميزين، كما أنه فريق قوي ومنظم، ويحتل مركزاً متقدماً في جدول الترتيب، وهو ما يعكس المستوى الذي يقدمه».

وأضاف: «سيطرنا على مجريات اللعب بصورة جيدة، ونجحنا في الحد من نقاط قوة المنافس، ولعبنا كرة قدم جيدة، وصنعنا العديد من الفرص، وتمكنّ من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وهذا أمر إيجابي للغاية».

وأوضح المدرب الإسباني أن أحد الجوانب التي أسعدته في المباراة كان منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، مؤكداً أنه يريد حصول كل لاعب على فرصته والمساهمة مع الفريق.

وأشار سانشيز إلى أن كلباء كان بإمكانه إنهاء المباراة بصورة أكثر راحة، لكنه دفع ثمن بعض الأخطاء الفردية وفقدان التركيز، وقال: «ارتكبنا أخطاء في الدقائق الأخيرة جعلت المباراة أكثر صعوبة، وفقدان التركيز بالنسبة لي يرتبط أيضاً بالانضباط والالتزام».

وتابع: «الخطأ الذي أدى إلى الهدف الثاني أزعجني، لأننا كنا نسيطر على المباراة، وكان لدينا عدد كبير من اللاعبين في مراكز جيدة، لكننا فقدنا الكرة في وسط الملعب بطريقة وضعتنا تحت الضغط».