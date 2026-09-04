في ليلة الفوز على كلباء.. لاعبو العين يتضامنون مع سفيان وحسين رحيمي بعد وفاة والدهما

قدّم لاعبو العين لفتة وفاء تجاه زميليهما الشقيقين سفيان وحسين، بعدما أهدوهما الهدف الأول في شباك كلباء، برفع قميصيهما تعبيراً عن تضامنهم معهما إثر وفاة والدهما، الذي ووري الثرى في المغرب قبيل انطلاقة المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كلباء، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين وانتهت بفوز العين بهدفين نظيفين.

وافتتح عبدالكريم تراوري التسجيل للعين في الدقيقة 21، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها زميله رافائيل فيغا، قبل أن يتوجه لاعبو «الزعيم» إلى الراية الركنية، حيث رفع الدولي المصري رامي ربيعة قميص سفيان الذي يحمل الرقم 21، فيما حمل يحيى بن خالق والباراغوياني أليخاندرو كاكو قميص حسين بالرقم 13، في مشهد عكس وقوف الفريق إلى جانب الشقيقين في ظرفهما الصعب.

وكان سفيان وحسين قد غادرا إلى المغرب عقب وفاة والدهما، للمشاركة في مراسم الدفن وتقبل العزاء، ليغيبا عن مواجهة كلباء، فيما حرص زملاؤهما على إبقاء حضورهما مع الفريق من خلال هذه اللفتة، قبل أن يكملا المهمة داخل الملعب بتحقيق الفوز وإهدائهما النقاط الثلاث.

وعزز الوافد الجديد بابا إيلو تقدم العين بهدف ثانٍ في الدقيقة 32، ليحافظ «الزعيم» على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويحصد انتصاره الرابع على التوالي.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 12 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب بصورة مؤقتة، بانتظار نتيجة قمة شباب الأهلي والجزيرة، إذ يدخل كل منهما المواجهة وفي رصيده 9 نقاط.

في المقابل، ازدادت متاعب كلباء، الذي تجمد رصيده عند نقطة واحدة بعد مرور أربع جولات، ليبقى مطالباً بتصحيح مساره سريعاً في الجولات المقبلة.