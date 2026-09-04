«قطار الأرقام القياسية» لا يتوقف.. العين يتجاوز عقبة كلباء بهدفين

واصل العين انطلاقته القوية في دوري المحترفين لكرة القدم، واعتلى صدارة الترتيب بصورة مؤقتة، بعدما عاد من ملعب كلباء بفوز ثمين بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من أربع مباريات، ليضع نفسه مبكراً في مقدمة سباق المنافسة على الصدارة، بانتظار نتيجة قمة شباب الأهلي والجزيرة المقررة يوم السبت، والتي يدخلها الفريقان وفي رصيد كل منهما 9 نقاط.

وفرض العين أفضليته منذ الشوط الأول، وافتتح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق لاعب الوسط عبدالكريم تراوري، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف الوافد الجديد بابا إيلو تقدم «الزعيم» بهدف ثانٍ في الدقيقة 32.

وحافظ العين على تقدمه في الشوط الثاني، ليخرج بانتصار جديد يعزز بدايته المثالية في المسابقة، ويؤكد حضوره مبكراً بين أبرز المرشحين للمنافسة على القمة.

في المقابل، ازدادت متاعب كلباء مع استمرار نتائجه السلبية، إذ تجمد رصيده عند نقطة واحدة من أربع جولات.