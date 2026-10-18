مصادفة لافتة.. الجزيرة يستقبل هدفين عند الدقيقة 1:27 أمام شباب الأهلي وكلباء في الدوري

شهدت مباراتا الجزيرة أمام شباب الأهلي واتحاد كلباء مصادفة إحصائية لافتة، بعدما استقبل «فخر أبوظبي» هدفين في التوقيت نفسه تماماً، عند الدقيقة (1:27)، في كلتا المواجهتين بدوري المحترفين.

وتكررت الدقيقة ذاتها في المباراتين، بعدما نجح منافسا الجزيرة في الوصول إلى الشباك عند التوقيت نفسه، ما يسلط الضوء على هذه المفارقة النادرة في مباريات الفريق.

وكان الجزيرة قد تعادل مع كلباء 2-2، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري لكنه بقي في الصدارة برصيد 14 نقطة.