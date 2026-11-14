تيتيه وسيميدو.. الأكثر مساهمة في أهداف الدوري

فرض الوافدان الجديدان، مهاجم نادي كلباء الغاني بنجامين تيتيه، ونجم خط وسط يونايتد، الفرنسي ويلي سيميدو، حضورهما القوي ضمن الصفقات الجديدة في دوري المحترفين، ونجحا بموسمها الأول في تقديم أوراق اعتمادهما، بعدما تقاسما صدارة قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف برصيد ست مساهمات لكل منهما.

وأظهرت إحصاءات رابطة دوري المحترفين تفوق الثنائي على حساب أسماء رنانة ومستقرة في ملاعبنا منذ سنوات، بعدما فرض اللاعبان معادلة تهديفية متصاعدة جولة تلو أخرى، سواء بنجامين الذي سجل لفريقه ثلاثة أهداف وصنع مثلها لزملائه، أو الفرنسي سيميدو الذي سجل بدوره أربعة أهداف وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

وانتظر بنجامين حتى الجولة الخامسة للكشف عن موهبته التهديفية، بعدما سجل في الدقيقة 25 أول أهداف فريقه في مرمى عجمان، في المباراة التي انتهت بفوز كلباء (3-2)، وقدم خلالها أيضاً أوراق اعتماده كصانع للفرص، بتمريرة حاسمة لزميله البرازيلي كارلوس فيلهو، أسكنها الأخير الشباك في الدقيقة 42، مانحاً كلباء التقدم بثنائية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.

وكرر بنجامين السيناريو ذاته في الجولة السادسة، حين افتتح التسجيل مبكراً لفريقه في الدقيقة الثانية في شباك الجزيرة، قبل أن يمرر كرة ذكية لزميله غويلهيرم كونها، الذي أحرز منها الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة الثامنة، واضعاً الجزيرة تحت الضغط، قبل أن يتمكن الأخير من تدارك الموقف والخروج بالمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2).

كما شكّلت مباراة الظفرة في الجولة الأخيرة فرصة جديدة للاعب الغاني لمواصلة التألق، بعدما أهدى فريقه هدف التعادل في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثالث في الدقيقة (90+5)، عندما مرر الكرة لزميله البرازيلي أنطونيو جونيور، الذي أسكنها الشباك في المباراة التي حسمها كلباء بنتيجة (3-1).

بدوره، قدم الفرنسي سيميدو أوراق اعتماده مبكراً، بعدما افتتح سجله التهديفي من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من مباراة فريقه أمام بني ياس، قبل أن يضيف في الدقيقة 68 الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في المباراة التي فاز بها يونايتد بنتيجة (3-2).

وعاود سيميدو زيارة الشباك في الجولة الثالثة، حين سجل في الدقيقة 72 في مرمى كلباء، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة عريضة بلغت (4-1)، ليضع في الجولة السادسة بصمته الرابعة على صعيد زيارة الشباك، بتسجيله في الدقيقة 40 الهدف الوحيد لفريقه في المباراة التي انتهت بخسارة يونايتد أمام الظفرة (1-5).

وانتظر سيميدو حتى الجولة الخامسة لإعلان موهبته على صعيد صناعة الأهداف، حين قاد في الدقيقة 58 هجمة منظمة ومرر الكرة إلى زميله المهدي موهوب، الذي ترجمها بنجاح داخل شباك شباب الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكرر سيميدو المشهد ذاته في الجولة الثامنة والأخيرة، حين مهد كرة متقدمة في الدقيقة الثامنة لزميله محمود داوود، الذي أحرز هدف يونايتد الوحيد في شباك النصر، في المباراة التي حسمها العميد لمصلحته بنتيجة (4-1).

اللاعبون الأكثر مساهمة في الأهداف بدوري المحترفين حتى الجولة الـ8

- الغاني بنجامين تيتيه (كلباء): 6 مساهمات (3 أهداف، وصناعة 3).

- الفرنسي ويلي سيميدو (يونايتد): 6 مساهمات (4 أهداف، وصناعة 2).

- سيرجينو (الوصل): 5 مساهمات (3 أهداف، وصناعة 2).

- نيكولاس خيمينيز (الوصل): 5 مساهمات (4 أهداف، وصناعة 1).

- فيكتور هنريكي (عجمان): 5 مساهمات (3 أهداف، وصناعة 2).

- إيغور كورنادو (الشارقة): 5 مساهمات (3 أهداف، وصناعة 2).

- عثمان كمارا (الشارقة): 5 مساهمات (هدف واحد، وصناعة 4).