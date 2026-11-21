أنقذ هدف قاتل سجله فينيسيوس ميلو في الدقيقة 90+6 صدارة الجزيرة من الانتقال إلى مطارده الشارقة، بعدما قاد «فخر أبوظبي» إلى انتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1-1 أمام مضيفه خورفكان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان الجزيرة على بعد لحظات من تلقي خسارته الأولى هذا الموسم، بعدما تقدم خورفكان بهدف ريلانو ساركي في الدقيقة 65، وبدا «النسور» في طريقهم إلى حصد النقاط الثلاث، وإهداء الشارقة فرصة الانفراد بالصدارة، قبل أن ينجح ميلو في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع، ليبقي القمة في قبضة فريقه.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 18 نقطة، متساوياً مع الشارقة الذي صعد إلى الصدارة مؤقتاً بفوزه على كلباء 3-0 أمس، غير أن «فخر أبوظبي» حافظ على المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة، فيما رفع خورفكان رصيده عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وأظهر الجزيرة إصراراً على تفادي الخسارة رغم تأخره، وواصل محاولاته حتى اللحظات الأخيرة، ليخرج بنقطة أبقت سجله خالياً من الهزائم، وحالت دون انفراد الشارقة بصدارة الترتيب.