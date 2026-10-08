العين يسقط في فخ التعادل أمام كلباء.. ويؤزم موقفه في كأس الرابطة

زاد العين من صعوبة موقفه في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل أمام ضيفه كلباء 2-2، اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة، ليحصد «الزعيم» نقطته الأولى في البطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام الوصل وعجمان، فيما رفع كلباء رصيده إلى أربع نقاط.

وبدأ كلباء المباراة بضغط هجومي واضح، مستفيداً من التشكيلة التي دفع بها مدرب العين الصربي فلاديمير إيفيتش، والتي ضمت عدداً كبيراً من لاعبي الصف الثاني، وهدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، إلا أن تألق الحارس عبدالله خميسي حال دون وصول «النمور» إلى الشباك.

وعلى عكس مجريات اللعب، تقدم العين في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها حسين رحيمي بنجاح، بعدما احتسب الحكم المخالفة إثر لمس مدافع كلباء كواري غونتر الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وأدرك كلباء التعادل في الدقيقة 45+2 عن طريق سامان قدوس، بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء إثر هجمة جماعية، فسددها بطريقة رائعة في مرمى أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيفيتش بسفيان رحيمي وعبدالكريم تراوري، ثم أشرك أليخاندرو كاكو لاحقاً، سعياً لمنح فريقه المزيد من الفاعلية الهجومية، لكن كلباء نجح في التقدم للمرة الأولى في الدقيقة 62 بواسطة بنجامين تيتيه، الذي حول كرة عرضية بضربة رأس متقنة إلى الشباك.

وبحث العين عن تعديل النتيجة خلال الدقائق التالية، حتى نجح كاكو في إعادة المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس كلباء سلطان المنذري من التصدي لها.