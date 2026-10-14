مدرب شباب الأهلي: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في مرمى الاتحاد

أكد مدرب شباب الأهلي، أندريه جاردين أن فريقه استحق الفوز على الاتحاد، بعدما قدم لاعبيه مباراة مثالية أمام منافس يمتلك خبرة ومكانة معروفتين على الساحة الآسيوية، ونجحوا في التعامل مع تفاصيل المواجهة بذكاء، رغم صعوبتها على الفريقين.

وقال المدرب البرازيلي عقب اللقاء: «أعتقد أن الفريق الأفضل من جميع النواحي هو الذي انتصر في نهاية المباراة، والفوز جاء نتيجة العمل الجماعي والإمكانات الفنية التي يمتلكها الفريق، من عناصر قادرة على التعامل مع المواجهات الكبيرة بذكاء واقتدار».

وأضاف جاردين: «أن شباب الأهلي كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين، في ظل الفرص التي صنعها خلال المباراة، لكن الأهم بالنسبة لي قدرة الفريق على المحافظة على توازنه، خصوصاً في الجانب الدفاعي، أمام الضغط الذي فرضه أصحاب الأرض في فترات من اللقاء».

وأشار إلى:«إن فريقه درس المنافس بصورة جيدة قبل المباراة، وكان مدركاً للإمكانات التي يمتلكها، وقد نفذ اللاعبين المطلوب منهم على أرض الملعب، ونجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، إلى جانب إظهار الانضباط اللازم في التعامل مع محاولات الاتحاد».

وتابع: «قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم معروف آسيوياً، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين، كنا جيدين من الناحية الدفاعية، ونجحنا في التعامل مع محاولات المنافس بصورة رائعة

وأوضح مدرب شباب الأهلي «أنه تحدث قبل المباراة عن رغبتنا في الاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن أداءنا لم يقتصر على ذلك، بل جمعنا بين الدفاع الجيد والاستحواذ والهجوم بذكاء، واستغللنا اللحظات المناسبة في المباراة».

وأكمل قائلاً: «فريقي منح الاتحاد مساحة أكبر للاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن مؤشراً على فقدان السيطرة على مجريات اللقاء، بل على العكس حافظنا على تنظيمنا الرائع، وتعاملنا مع الضغط بصورة جيدة، وتمكنا من المحافظة على تقدمنا».